Film Yang Datang dan Yang Pergi mempertemukan Dian Sastro dan Nan Achnas. Film ini tayang 3 Desember 2026 menceritakan perjalanan Sinta mencari kebebasan diri di tengah ekspektasi keluarga.

Pertemuan antara aktris Dian Sastrowardoyo dan sutradara Nan Triveni Achnas kembali terjadi dalam film terbaru berjudul Yang Datang dan Yang Pergi. Kolaborasi kedua nama besar perfilman ini menjadi sorotan utama karena menandai babak baru dalam kariernya masing-masing setelah sebelumnya bekerja sama dalam film legendaris Pasir Berbisik tahun 2001. Pemutaran terbatas film tersebut telah digelar di Jakarta pada Kamis, 26 November 2026, menandai eksplorasi mendalam mengenai dinamika pribadi dan keluarga melalui layar lebar.

Reuni Kreatif Dian Sastro dan Nan Achnas

Dian Sastrowardoyo secara terbuka mengakui bahwa pengalaman sebelumnya bersama Nan Achnas pada masa awal kariernya menjadi fondasi penting bagi perkembangan profesinya saat ini. Ia menjelaskan bahwa dalam film Yang Datang dan Yang Pergi, ia memiliki kesempatan untuk menunjukkan evolusi kemampuan aktingnya secara signifikan. Dian merasa kini mampu menawarkan pendekatan profesionalitas yang baru kepada sang sutradara dengan berbekal berbagai ilmu yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun melalui pengalaman lapangan yang intens.

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Bagian dari alasan mengapa kolaborasi ini terasa begitu spesial adalah adanya ketegangan kreatif yang sehat antara keduanya. Dian menyadari bahwa pada saat ia pertama kali bertemu Nan Achnas, ia masih minim pengalaman dan belum sepenuhnya memahami beratnya tanggung jawab moral maupun teknis sebagai seorang pemeran. Ketidakpahaman ini kontras dengan posisi kini di mana ia telah matang dalam memahami nuansa karakter yang dalam dan kompleks.

Pemahaman Profesionalitas Lewat Pasir Berbisik

Mengutip kenangannya tentang pembuatan film Pasir Berbisik, Dian menceritakan bahwa saat itu ia baru berusia 18 tahun dan merasa belum siap secara mental untuk menghadapi standar tinggi yang diminta oleh sutradara. Saat itu, ia baru sadar bahwa menjadi aktor sejati membutuhkan ketelitian ekstrem dalam membaca naskah skrip lebih dari satu kali. Ia juga belajar mengenai pentingnya memahami grafik emosi karakter dari awal hingga akhir cerita agar setiap adegan yang syuting dapat tersambung secara koheren.

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Sebagai seorang sutradara, Nan Triveni Achnas menilai bahwa pengalaman yang telah dijalani Dian selama bertahun-tahun mampu memperkaya karakterisasi peran Sinta dalam film terbaru ini. Nan menekankan bahwa proses kerja sama antara sutradara dan pemeran idealnya berjalan secara natural. Hal ini bukan sesuatu yang dipaksakan atau dibuat-buat, melainkan sebuah aliran organik yang memungkinkan improvisasi dan kedalaman emosional muncul secara alami di atas layar.

Perkembangan luar biasa yang dialami Dian sejak masa awal kariernya menjadi bukti nyata dari dedikasinya terhadap seni peran. Bagi Nan, kemampuan Dian kini telah mencapai level yang mampu memberikan dimensi baru pada karakter yang ia bintangi, sehingga penonton dapat merasakan kedalaman emosi yang lebih autentik dibandingkan dengan periode awal kariernya dulu.

Kisah Sinta dan Ekspektasi Keluarga

Film Yang Datang dan Yang Pergi yang digarap oleh tim sutradara Nurman Hakim dan Nan Achnas ini mengisahkan perjalanan hidup seorang perempuan bernama Sinta. Sinta adalah pewaris keluarga yang harus menghadapi beban ekspektasi tinggi dari keluarganya sendiri. Cerita ini mengajak penonton untuk menelusuri perjuangan Sinta dalam upaya memilih jalan hidupnya sendiri dan menemukan definisi kebebasan yang sesungguhnya di tengah tekanan sosial.

Dian Sastrowardoyo berharap bahwa cerita dalam film ini dapat menjadi cermin bagi penonton yang hidup di dalam lingkaran ekspektasi keluarga masing-masing. Ia ingin film ini menginspirasi orang-orang untuk akhirnya menemukan cara agar bisa menemukan jati diri mereka sendiri, terlepas dari aturan main yang sering kali tidak tertulis namun sangat kaku dalam struktur keluarga tradisional Indonesia.

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Tim Produksi dan Jadwal Rilis Resmi

Film produksi Triximages dan Dash Pictures ini didukung oleh deretan aktor papan atas Indonesia yang membawa bobot akting yang kuat. Selain Dian Sastro, film ini juga dibintangi oleh Roy Sungkono, Dimas Aditya, David Ari Wibowo, dan Peter Szilagyi. Kombinasi talenta ini menjanjikan kualitas sinematik yang tinggi dan dinamika adegan yang menegangkan sepanjang cerita.

Bagi para penonton yang menantikan kehadiran film ini, jadwal tayang resmi di bioskop telah ditentukan pada 3 Desember 2026. Ini menjadi momen bagi publik untuk menyaksikan secara langsung bagaimana kedua sutradara dan pemeran utama ini menyatukan visi mereka dalam menciptakan karya yang diharapkan dapat menggugah perasaan dan pikiran masyarakat Indonesia dalam waktu dekat ini.