Dian Sandi Uraikan Alasan Unggah Foto Ijazah Jokowi di Sidang Fitnah

Kader PSI Dian Sandi menjelaskan alasan mengunggah foto ijazah Jokowi di sidang fitnah dengan terdakwa Roy Suryo. Berikut kronologi dan kesaksiannya.

Dian Sandi Utama, seorang kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memberikan kesaksiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu (11/11/2026) untuk menjelaskan alasan di balik unggahan foto ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di platform X pada 1 April 2025.

Mekanisme Kontroversi Ijazah

Keberadaan dokumen tersebut menjadi isu yang menarik perhatian publik luas karena terkait dengan dugaan keaslian gelar akademik sang presiden. Proses hukum ini bermula dari tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilontarkan dalam konteks sengketa publik antara Dian Sandi Utama dengan terdakwa Roy Suryo.

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Dian Sandi Utama menegaskan bahwa dirinya telah lama mengikuti diskusi-diskusi yang bermunculan di media sosial mengenai status keaslian ijazah Presiden ke-7 RI. Ia mengaku bahwa sejak awal, banyak pihak yang menyatakan keraguan mereka terhadap dokumen tersebut.

Menurut kesaksiannya, ia mendapatkan salinan foto ijazah tersebut melalui interaksi di jaringan sosial. Ia kemudian memilih untuk mempublikasikan foto tersebut sebagai bentuk pembelaan terhadap Joko Widodo di tengah maraknya isu yang beredar secara luas.

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Posisi Tersangka dan Jaksa Penuntut Umum

Selama persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) melakukan pendalaman terkait motif sebenarnya dari tindakan Dian Sandi Utama dalam menyebarkan foto dokumen tersebut. Proses interogasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa unggahan tersebut bukan bagian dari kampanye fitnah yang terstruktur.

Dian Sandi Utama mengakui secara terbuka bahwa ia merupakan pendukung setia Joko Widodo sejak pemilihan presiden pada periode awal. Dukungan ini kemudian berlanjut secara politis ketika ia memutuskan untuk bergabung dan aktif menjadi kader di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Terdakwa Roy Suryo terlibat dalam kasus ini dengan tudingan pencemaran nama baik yang menyangkut isu ijazah palsu. Klarifikasi dari saksi seperti Dian Sandi Utama menjadi komponen penting dalam membangun fakta hukum yang utuh di hadapan pengadilan.

Dampak Nyata dan Langkah Hukum Selanjutnya

Kasus ini menempatkan isu keaslian ijazah Presiden ke-7 RI sebagai bahan kajian hukum yang serius di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kesaksian yang diberikan memiliki implikasi langsung terhadap validitas tuduhan yang diajukan dalam perkara pidana tersebut.

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Persidangan yang berlangsung pada 11 November 2026 ini menjadi momen krusial bagi para pihak terkait untuk memperjelas maksud dan tujuan dari setiap unggahan digital yang dianggap telah mencemarkan nama baik. Keputusan pengadilan nanti akan menentukan batas hukum kebebasan berekspresi versus perlindungan reputasi.

Proses hukum ini juga menyoroti bagaimana dinamika politik di dalam partai seperti PSI berinteraksi dengan isu-isu nasional yang sensitif. Peran Dian Sandi Utama sebagai saksi tidak hanya sekadar memberikan bukti visual, tetapi juga konteks sosial dari tindakannya di ruang digital.

Kronologi kasus ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara aktivis politik, publik figur, dan mekanisme hukum di Indonesia. Semua pihak menunggu putusan akhir yang akan menjadi preseden dalam menangani sengketa reputasi berbasis media sosial.