Forum Dialog Wali Kota Global 2026 di Kashgar mempertemukan 200 wali kota dari 13 negara untuk membahas integrasi budaya dan pembangunan kota bersejarah secara berkelanjutan.

Forum internasional Dialog Wali Kota Global 2026 resmi digelar di Kashgar, Prefektur Kashgar, Daerah Otonom Uygur Xinjiang, China, pada hari Rabu, 25 November 2026. Acara bergengsi ini menjadi wadah strategis bagi para pemimpin kota dari seluruh dunia untuk bertukar pandangan mengenai strategi pengelolaan perkotaan modern yang berkelanjutan.

Rangkaian Acara di Kashgar dan Kunjungan Lapangan

Sebanyak 200 wali kota serta perwakilan dari 26 kota di 13 negara menghadiri serangkaian kegiatan kunjungan dan pertukaran pikiran di lokasi utama forum ini. Kehadiran delegasi dari berbagai belahan dunia tersebut menandakan antusiasme tinggi terhadap potensi kolaborasi regional yang ditawarkan oleh inisiatif pengembangan infrastruktur dan tata kota di wilayah Tiongkok Barat Laut ini.

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Para peserta secara aktif menelusuri berbagai opsi pembangunan berkelanjutan yang dirancang khusus untuk kota-kota bersejarah dan kaya akan warisan budaya. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik pembangunan, tetapi juga menekankan pentingnya mempertahankan identitas lokal di tengah arus modernisasi yang cepat dan global.

Integrasi Budaya Lokal dan Global di Kota Tua

Kegiatan lapangan membawa para tamu Dialog Wali Kota Global 2026 untuk menyambangi kawasan Kota Tua Kashgar, di mana mereka dapat menyaksikan langsung bagaimana harmonisasi budaya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu momen menarik terjadi saat para peserta menyimak penjelasan dari pekerja sebuah kafe mengenai integrasi unik antara budaya China dan Afrika dalam dinamika sosial setempat.

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Selain diskusi teoritis, para tamu juga berpartisipasi dalam aktivitas fisik untuk mempererat hubungan personal. Seorang tamu mengenakan pakaian tradisional lokal dan bergabung dengan seniman penampil dalam kunjungan ke kawasan Kota Tua, menciptakan suasana interaksi budaya yang hidup dan autentik.

Interaksi sosial berlanjut ketika para tamu bergabung dengan anak-anak yang tengah bermain sepak bola di lapangan terbuka. Kegiatan rekreatif sederhana ini berhasil membuka komunikasi informal yang mendalam, memungkinkan para pemimpin kota memahami sisi humanis dari komunitas lokal yang menjadi subjek pembicaraan mereka.

Diskusi Strategis Pembaruan dan Perlindungan Warisan

Di balik suasana santai tersebut, para tamu Dialog Wali Kota Global 2026 terlibat dalam diskusi serius tentang pembaruan perkotaan. Topik utama yang dibahas mencakup strategi perlindungan kota-kota bersejarah yang kaya budaya tanpa mengorbankan kebutuhan akan fasilitas modern bagi warganya.

Kawasan Kota Tua Kashgar menjadi studi kasus nyata yang menunjukkan bagaimana keseimbangan antara preservasi sejarah dan pengembangan ekonomi kreatif dapat diwujudkan. Para ahli dan pejabat kota saling berbagi praktik terbaik dalam mengatasi tantangan degradasi bangunan bersejarah di tengah tekanan urbanisasi.

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Dampak Jangka Panjang bagi Kota Peserta

Hasil dari pertemuan ini diharapkan dapat menerjemahkan strategi global menjadi kebijakan lokal yang konkret bagi 26 kota peserta di 13 negara. Para wali kota membawa pulang perspektif baru tentang bagaimana teknologi dan pengelolaan sumber daya dapat mendukung pembangunan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Forum ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan diplomasi ekonomi dan budaya yang kuat. Kolaborasi yang terjalin di Kashgar ini diperkirakan akan menghasilkan proyek-proyek joint venture atau pertukaran pengetahuan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di negara-negara peserta dalam jangka panjang.