Dialog Pasti Ada Solusi: Pemerintah Hadapi Isu PMI Hong Kong dan RUU Kewarganegaraan

Pemerintah Indonesia menggelar dialog Pasti Ada Solusi di Hong Kong untuk menyelesaikan masalah PMI, termasuk isu kewarganegaraan dan perlindungan pekerja migran.

Pemerintah Indonesia secara resmi membuka ruang dialog langsung dengan pekerja migran Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di Hong Kong melalui agenda Pasti Ada Solusi yang dilaksanakan pada Minggu 1 November 2026. Acara ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk menyerap berbagai persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat Indonesia di luar negeri secara langsung. Isu yang dibahas mencakup aspek krusial mulai dari perlindungan pekerja migran, administrasi kependudukan, hingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Aspirasi Kewarganegaraan dan Diaspora

Forum terbuka ini menghadirkan sejumlah pejabat tinggi negara sebagai narasumber utama, antara lain Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menyelesaikan masalah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga secara terintegrasi.

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Dalam kesempatan tersebut, Presiden Indonesian Diaspora Network Global, Natalia Wijaya, menyampaikan sejumlah aspirasi penting terkait penguatan Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan dan kebijakan keimigrasian. Salah satu usulan utama yang dikemukakan adalah penerapan kewarganegaraan ganda penuh bagi eks-warga negara Indonesia yang telah memperoleh kewarganegaraan negara lain. Selain itu, hak ini juga diusulkan diperluas kepada keturunan diaspora Indonesia hingga generasi keempat.

Natalia juga mendorong perlunya perluasan definisi diaspora Indonesia agar mencakup eks-warga negara Indonesia, keturunannya, serta warga negara Indonesia yang masih memegang paspor Indonesia namun tinggal di luar negeri. Ia juga mengusulkan fleksibilitas batas waktu penentuan kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campur hingga usia 30 tahun, termasuk pengaturan bagi anak yang lahir di negara dengan prinsip ius soli.

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Mengenai kerangka kebijakan Global Citizen Indonesia, Natalia menekankan pentingnya penyempurnaan payung hukum yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Ia menegaskan prinsip bahwa kebijakan harus mengindonesiakan orang Indonesia, bukan mengasingkannya. Selain itu, ia meminta pemerintah membuka akses investasi yang lebih setara dan tidak diskriminatif bagi diaspora Indonesia.

Isu Administrasi Data PMI

Selain isu kewarganegaraan, persoalan administratif lainnya juga mendapat perhatian serius. Konten kreator di Hong Kong, Yuni Andarwati, mengangkat masalah ketidaksesuaian data nama pekerja migran Indonesia yang kerap menimbulkan kendala administratif. Perbedaan identitas ini dapat menyebabkan pekerja migran mengalami kesulitan dalam mengurus kartu identitas atau kartu penduduk Hong Kong. Isu ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan administrasi.

Menteri P2MI Mukhtarudin merespons aspirasi tersebut dengan menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di Hong Kong adalah untuk mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi pekerja migran. Ia mengaku selama ini rutin mengikuti berbagai konten dan masukan dari Yuni Andarwati di media sosial sebagai referensi untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelayanan Kantor Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Kontribusi Ekonomi dan Tanggung Jawab Negara

Mukhtarudin menjelaskan bahwa forum Pasti Ada Solusi merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan inventarisasi persoalan atau belanja masalah secara komprehensif. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyelesaian yang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui pembahasan lebih lanjut. Ia menekankan bahwa prinsip utama pelayanan negara adalah memberikan kemudahan kepada warga negara Indonesia, khususnya pekerja migran yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

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Menurut Mukhtarudin, fakta menunjukkan bahwa pekerja migran memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional melalui remitansi. Khusus dari Hong Kong, remitansi pekerja migran Indonesia diperkirakan telah mencapai hampir Rp14 triliun hingga Rp15 triliun dalam satu semester. Besarnya kontribusi ini harus diimbangi dengan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan yang optimal.

Oleh karena mereka berkontribusi terhadap cadangan devisa nasional, maka kewajiban negara adalah melindungi dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Mukhtarudin juga menegaskan bahwa pelayanan harus dapat diakses masyarakat setiap saat melalui nomor kontaknya yang merupakan nomor publik terbuka. Ia menyatakan bahwa handponenya beroperasi 24 jam dan selalu membalas setiap pesan WhatsApp untuk memastikan solusi diberikan pada hari itu juga.