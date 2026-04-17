Diabetes: Komplikasi Bukan Akibat Obat, Tapi Gula Darah Tak Terkontrol dan Gaya Hidup

Ahli kesehatan menekankan bahwa komplikasi diabetes disebabkan oleh ketidakdisiplinan dalam mengontrol kadar gula darah dan gaya hidup, bukan oleh obat. Tren diabetes kini menyerang usia muda dan anak-anak.

Dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrinologi metabolik dan diabetes, Em Yunir, menekankan bahwa komplikasi diabetes bukanlah disebabkan oleh obat-obatan yang dikonsumsi, melainkan oleh kondisi diabetes yang tidak terkontrol dengan baik. Pernyataan ini disampaikan saat temu media di Jakarta pada Jumat, 17 April 2026. Dr. Yunir mengakui bahwa pertanyaan mengenai hubungan antara obat diabetes dan kerusakan ginjal kerap kali muncul di benak masyarakat.

Namun, ia menegaskan bahwa diabetes merupakan penyakit kronis yang umumnya bersifat seumur hidup. Obat-obatan diabetes berperan penting dalam terapi, namun tujuannya bukanlah untuk menyembuhkan secara instan, melainkan untuk menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. Kunci utama dalam pengelolaan diabetes, menurutnya, terletak pada pengaturan pola makan yang sesuai dengan kebutuhan kalori harian, menjaga berat badan ideal, dan konsisten menerapkan gaya hidup sehat. Ia mencontohkan bahwa asupan kalori yang direkomendasikan, misalnya 1.500 kalori per hari, jauh lebih ideal dibandingkan mengonsumsi hingga 2.500 kalori yang berlebihan. Jika pasien diabetes patuh pada anjuran medis, kondisi diabetes dapat dikendalikan secara efektif, bahkan berpotensi mencapai remisi atau kembali normal. Namun, Dr. Yunir memperingatkan bahwa ketidakdisiplinan dapat memunculkan kembali risiko diabetes. Selain itu, Dr. Yunir juga meluruskan anggapan yang keliru bahwa diabetes hanya menyerang individu yang mengalami obesitas. Ia menjelaskan bahwa orang dengan berat badan normal atau bahkan kurus juga berisiko mengidap diabetes. Memang benar bahwa kelebihan berat badan merupakan salah satu faktor utama pemicu diabetes, karena timbunan lemak tubuh yang berlebihan dapat memicu inflamasi yang berkontribusi pada resistensi insulin. Dalam beberapa kasus, dengan berhasil mengatasi obesitas, kondisi diabetes dapat menunjukkan perbaikan yang signifikan. Namun, anggapan yang dinilai paling keliru oleh Dr. Yunir adalah keyakinan bahwa diabetes hanya terjadi pada individu berusia di atas 50 tahun. Ia memaparkan bahwa tren ini telah berubah secara drastis. Jika di masa lalu mayoritas pasien diabetes memang berusia lanjut, kini kasus diabetes banyak ditemukan pada usia muda, bahkan di usia 20-an. Lebih mengkhawatirkan lagi, kasus diabetes tipe 2 kini mulai terdeteksi pada anak-anak berusia 10-12 tahun. Meskipun risiko diabetes memang meningkat seiring pertambahan usia, penyakit ini kini dapat menyerang siapa saja. Perubahan gaya hidup, pola makan yang tidak sehat, dan minimnya aktivitas fisik menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan kasus diabetes di kalangan usia produktif hingga anak-anak. Diabetes masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2024, jumlah penyandang diabetes diperkirakan mencapai 20,4 juta orang, menempatkan Indonesia pada posisi kelima di dunia. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya penanganan diabetes yang membutuhkan perhatian dan kerja sama dari berbagai pihak. Tren peningkatan kasus yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir semakin memperkuat urgensi untuk melakukan intervensi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi diabetes berdasarkan pemeriksaan gula darah pada individu berusia lebih dari 15 tahun mencapai 11,7 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa terdapat sekitar 30 juta penderita diabetes di Indonesia, namun yang baru terdiagnosis berkisar antara 10-15 juta pasien. Peningkatan kasus ini tidak hanya terbatas pada kelompok usia lanjut, tetapi secara perlahan namun pasti telah menyerang orang berusia produktif hingga anak-anak. Perubahan gaya hidup, seperti kurangnya aktivitas fisik dan pola makan yang tidak seimbang, menjadi kontributor utama terhadap kondisi ini. Oleh karena itu, edukasi masyarakat menjadi langkah krusial dalam upaya pengendalian diabetes yang efektif. Penting untuk diingat bahwa diet bagi pasien diabetes tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan mutlak memerlukan konsultasi dengan dokter ahli untuk mendapatkan panduan yang tepat dan personal





