Di Tangan Tuhan: Joko Anwar Kritik Pembalakan Liar Lewat Penjara Metaforis

Sutradara Joko Anwar merilis film ke-12, Di Tangan Tuhan, yang tayang perdana di Berlinale ke-76. Film ini merupakan kritik terhadap pembalakan liar hutan, menggunakan penjara sebagai metafora kondisi negara dan menampilkan perpaduan horor, aksi, serta komedi absurd.

Joko Anwar , sutradara yang telah meraih Piala Citra untuk kategori Sutradara Terbaik pada tahun 2020 melalui film Perempuan Tanah Jahanam dan pada tahun 2015, kembali hadir dengan karya terbarunya yang ke-12, berjudul Di Tangan Tuhan . Film ini melakukan pemutaran perdana di ajang festival film internasional Berlin tahunan, Berlinale, ke-76 di Jerman, yang diselenggarakan pada Februari lalu, dalam segmen Forum.

Melalui film ini, Joko Anwar menyampaikan catatan kritisnya terhadap praktik pembalakan liar hutan yang marak terjadi pada tahun 2017. Sang sutradara berharap penonton dapat melihat pembalakan liar hutan alami, apapun tujuannya, sebagai ancaman serius yang membahayakan banyak nyawa. Awalnya, cerita ini disimpan karena Anwar berharap kondisi tersebut dapat membaik. Namun, realitas di Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan gambaran yang berbeda. Dampak buruk dari pembalakan liar bahkan semakin kentara terlihat oleh masyarakat, terutama saat bencana Sumatera melanda pada tahun 2025. Cerita ini dirasa sangat relevan dalam menyampaikan kegelisahan Anwar terhadap absurditas reaksi publik yang berantakan dalam menghadapi situasi tersebut.

Penonton disajikan kegaduhan absurd ini melalui berbagai karakter yang diperlihatkan, di mana ada yang hanya mengikuti arus, namun ada pula karakter yang memiliki pendirian teguh. Latar utama cerita berpusat di sebuah sel penjara fiktif bernama Labuhan Angsana, yang dibangun dari awal dengan inspirasi dari penjara Sukamiskin. Penjara ini merupakan lembaga pemasyarakatan khusus pria yang dihuni oleh berbagai macam narapidana dengan latar belakang masalah yang beragam. Namun, perlakuan pihak penjara terhadap para tahanan sangatlah subjektif. Penonton dapat menyaksikan perbedaan tajam antara Blok C dan Blok K. Narapidana kaya seperti Prakasa (diperankan oleh Arswendi Bening Swara) diberikan fasilitas mewah dan keleluasaan untuk keluar-masuk sesuka hati. Sebaliknya, narapidana di Blok C terkurung dan tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan ketika ancaman pembunuhan mengintai.

Joko Anwar menggunakan penjara ini sebagai metafora untuk kondisi negara. Para narapidana mewakili warga negara yang terperangkap dalam sistem yang tidak adil. Rakyat dibelenggu oleh aturan yang timpang, di mana hanya segelintir orang yang memiliki hak istimewa untuk bisa melarikan diri. Sebagian besar warga tidak memiliki pilihan untuk menyelamatkan diri. Namun, yang membuat film ini unik adalah upaya Anwar untuk memadukan unsur komedi dalam setiap adegan aksi dan horor yang intens. Sebagai contoh, saat terjadi kerusuhan di dalam ruang tahanan, napi Anggoro (diperankan oleh Abimana Aryasatya) terlibat perkelahian dengan napi Bimo (diperankan oleh Morgan Oey). Saat Anggoro terjatuh, Bimo melompat dan bersiap melancarkan pukulan dengan teknik yang menyerupai 'splash' dalam gulat. Namun, secara kocak, Bimo justru tidak sempat mendaratkan pukulan apapun kepada Anggoro karena ia menjatuhkan dirinya dengan cara yang salah.

Visual film menampilkan sosok hantu dengan banyak lubang pada tubuh karakter yang tewas. Hal ini dirancang untuk memicu reaksi fobia lubang atau trypophobia pada penonton. Joko Anwar, yang mengaku sebagai pengidap trypophobia akut, memahami perasaan jijik yang muncul saat menatap bagian dalam lubang-lubang tersebut. Ia menjelaskan bahwa biasanya lubang diidentikkan dengan kebusukan, namun dalam film ini, lubang pada tubuh karakter justru memiliki isi. Bagian tersebut menjadi simbol harapan yang tetap tumbuh di tengah situasi yang tidak nyaman. Aktor Aming Sugandhi, yang memerankan tokoh Tokek dalam film ini, mengungkapkan bahwa riasan prostetik untuk adegan 'hantu' membutuhkan waktu sekitar tiga jam setiap harinya.

Karakter Dimas (diperankan oleh Endy Arfian) masuk ke dalam penjara karena dituduh membunuh editornya. Sebelum kejadian tersebut, Dimas adalah seorang jurnalis investigasi yang melakukan pelaporan dengan menjelajahi hutan Kalimantan. Dunia jurnalisme yang digambarkan dalam film ini merupakan cerminan dari pengalaman pribadi Joko Anwar. Ia mengambil detail ruang redaksi berdasarkan ingatannya saat bekerja di sebuah harian. Nama karakter pendukung di ruang redaksi tempat Dimas bekerja, seperti Dimas, terinspirasi dari nama rekan Anwar di redaksi harian tersebut. Entitas yang muncul dalam film ini adalah akibat dari hilangnya harapan atau tindakan korupsi. Makhluk mitos ini diceritakan berasal dari sebuah hutan lindung yang hancur akibat keserakahan manusia. Awalnya, makhluk ini adalah penjaga keseimbangan alam yang murni. Namun, ia kemudian belajar melakukan perusakan dari perilaku buruk manusia, sehingga menjadi manifestasi kematian dari lingkungan yang telah dirusak. Kehadirannya di penjara Labuhan Angsana menjadi teguran bagi peradaban yang serakah. Penonton diingatkan bahwa monster sesungguhnya diciptakan oleh tindakan manusia itu sendiri.

Joko Anwar juga mengemas setiap adegan kematian dalam film secara estetis, melalui instalasi kengerian yang dibuat oleh enam ilustrator handal. Ia berharap setiap nyawa yang hilang memiliki makna simbolis, seperti kematian karakter Tokek yang menampilkan keindahan di balik kengerian yang tersaji.





