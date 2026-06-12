Di Myanmar, Diplomat AS Ditemukan Tewas, Perempuan Ditahan, Kasus Pembunuhan Masih Terbelakang

Di Myanmar, seorang diplomat AS ditemukan tewas di Sakura Residence & Hotel, sebuah penginapan yang kerap digunakan diplomat, pelaku bisnis, dan tamu internasional lainnya. Perempuan yang ditahan atas dugaan pembunuhan juga diduga melanggar aturan imigrasi Myanmar. Kasus ini masih terbelakang karena otoritas Myanmar jarang memberikan keterangan kepada media.

Menurut salah satu pengacara, perempuan yang identitasnya belum diungkap itu tidak hanya didakwa atas pembunuhan, tetapi juga pelanggaran aturan imigrasi Myanmar yang dikenakan kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana di negara tersebut.

Belum diketahui apakah perempuan itu mengajukan pembelaan atau didampingi pengacara dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Kamayut Township. Jika dinyatakan bersalah, ia terancam hukuman mulai dari 10 tahun penjara hingga hukuman mati. Kedua pengacara yang memberikan keterangan meminta identitas mereka dirahasiakan demi menghindari kemungkinan konsekuensi dari pemerintah Myanmar yang dikuasai militer. Diplomat AS itu ditemukan tewas pada 11 Mei di Sakura Residence & Hotel, sebuah penginapan yang kerap digunakan diplomat, pelaku bisnis, dan tamu internasional lainnya.

Lokasinya berjarak sekitar 1,5 kilometer dari Kedutaan Besar AS di Yangon. Kementerian Luar Negeri AS mengonfirmasi kematian diplomat tersebut. Namun, lembaga itu menolak mengungkapkan informasi lebih lanjut, termasuk identitas korban. Myanmar berada di bawah pemerintahan militer sejak kudeta terhadap pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 2021.

Kudeta tersebut memicu gelombang protes besar yang kemudian berkembang menjadi perang saudara berkepanjangan di negara yang dahulu dikenal sebagai Burma itu. Di tengah situasi ini, otoritas Myanmar jarang memberikan keterangan kepada media. Polisi yang menangani penyelidikan kasus ini, pihak penjara tempat tersangka diyakini ditahan, maupun pengadilan yang menyidangkan perkara tersebut sama-sama menolak berkomentar. Pejabat Asia Pacific Media Hub di Kementerian Luar Negeri AS pada Kamis mengarahkan pertanyaan mengenai kemungkinan kehadiran pengamat AS dalam persidangan kepada Kedutaan Besar AS di Myanmar.

Pihak kedutaan hanya mengulangi pernyataan Kementerian Luar Negeri AS terkait kematian diplomat tersebut dan meminta agar pertanyaan lain diajukan kepada otoritas Myanmar. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand menyatakan telah memberikan bantuan konsuler kepada perempuan yang ditahan tersebut. Namun, mereka mengaku belum mengetahui apakah bantuan hukum juga telah diberikan kepadanya dalam persidangan Kamis. Kementerian kemudian mengarahkan pertanyaan lebih lanjut kepada Kedutaan Besar Thailand di Myanmar.

Namun, pihak kedutaan menolak memberikan komentar melalui telepon dan tidak menanggapi permintaan keterangan yang dikirim melalui surat elektronik





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