Di Luar Nurul: Serial Vidio yang Mengangkat Tema Kesetaraan dan Perjuangan Meraih Mimpi

Serial Vidio "Di Luar Nurul" mengangkat tema perjuangan meraih mimpi dan kesetaraan ambisi di tengah tren medsos. Produser ingin menggeser fokus dari romansa, menampilkan realitas remaja modern dan pentingnya jadi diri sendiri.

Serial Vidio " Di Luar Nurul " mengangkat tema perjuangan meraih mimpi dan kesetaraan ambisi di tengah tren medsos . Produser ingin menggeser fokus dari romansa, menampilkan realitas remaja modern dan pentingnya jadi diri sendiri.

Serial ini mengangkat tema perjuangan meraih mimpi di tengah gempuran tren medsos. Produser eksekutif Kristo Damar menyatakan, landasan utama pembuatan cerita ini tentang kesetaraan dalam mengejar ambisi. Ia ingin penonton menyadari, tiap orang memiliki peluang sama untuk sukses.

"Karena kita melihat manusia dilahirkan dengan hak yang sama, punya mimpi, dan mengejarnya," ungkap Kristo Damar di Senayan City, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Senada dengan Kristo Damar, Keke Mayang selaku produser kreatif ingin menggeser paradigma bahwa kehidupan remaja isinya cinta melulu. Melalui mereka. Kita hanya ingin memotret realita remaja.

Ada percintaan, pertemanan. Tapi di mana pun remaja, masalahnya selalu sama. Jadi jadilah diri sendiri, gapailah mimpi. Jadi kita ingin menampilkan realitas remaja dan menyampaikan pesan ke orang tua untuk selalu menemani mereka," papar Keke Mayang.

Serial ini juga menyentuh fenomena sosial yang sedang hangat dibicarakan di jagat maya, seperti istilah The Nurul. Keke Mayang menjelaskan, tim penulis telah melakukan riset mendalam untuk memotret keunikan generasi ini.

"Ya, setiap generasi kan ada cirinya. Beberapa tahun terakhir ini ada The Nurul dan The Nopal. Kemudian kita ketemu Chandra Aditya dan Sarah untuk menggodok ini. Sebenarnya ini remaja biasa saja, kita ingin memotret remaja yang unik," akunya





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