Sebuah liputan eksklusif ke latihan timnas Perancis menjelang Piala Dunia 2026 mengungkapkan pxperience jurnalis yang hanya diberi 15 menit untuk mengamati sesi latihan elite, ketatnya proteksi lapangan, dan dinamika tim yang akhirnya menang 3-1 melawan Senegal.

Berita tentang akses media ke latihan timnas Perancis menjelang Piala Dunia 2026 menampilkan berbagai detail menarik. Latihan diselenggaraan di bekas markas New York Red Bulls di Whippany, New Jersey, yang kini digunakan oleh klub putri Gotham FC.

Meski fasilitas masih mempertahankan atribut Red Bull, petugas sangat ketat menjaga lapangan rumput alami dengan teriakan-teriakan preventif. Hanya 15 menit pertama latihan yang diizinkan untuk jurnalis, sesuai aturan FIFA untuk semua tim peserta. Kylian Mbappe dan rekan-rekannya datang tiga menit terlambat, melakukan pemanasan santai, dan interaksi ringan. Insiden kecil terjadi saat pemain menyemprotkan air dingin ke arah jurnalis.

Tidak banyak taktik terungkap dari sesi singkat tersebut. Namun, pada pertandingan perdana melawan Senegal, Perancis menang 3-1 dengan dua gol Mbappe dan satu gol Barcola. Artikel juga menyoroti intensitas latihan pemain elite yang minim waktu istirahat akibat padatnya kompetisi domestik dan internasional, termasuk tugas membela negara di Piala Dunia. Latihan menjadi kunci menjaga fisik dalam kompetisi ketat





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