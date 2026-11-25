DHL Supply Chain Indonesia perkuat layanan logistik rendah karbon di Jabodetabek dengan 20 unit van listrik baru yang targetkan pengurangan emisi 186 ton metrik per tahun.

DHL Supply Chain Indonesia resmi memperkuat armada operasionalnya di wilayah Jabodetabek dengan penambahan dua puluh unit van listrik. Langkah strategis ini diambil secara spesifik untuk mendukung layanan logistik rendah karbon, terutama dalam konteks pengiriman perkotaan dan distribusi tahap akhir atau last-mile distribution. Penambahan armada baru ini menjadi bagian integral dari upaya perusahaan untuk menerapkan solusi transportasi yang lebih ramah lingkungan di tengah meningkatnya kebutuhan logistik urban.

Dampak Pengurangan Emisi Karbon

Manajemen DHL Supply Chain Indonesia memproyeksikan bahwa pengoperasian seluruh unit van listrik baru tersebut akan mampu menekan emisi karbon hingga seratus delapan puluh enam ton metrik setiap tahunnya. Angka ini merupakan akumulasi dari kontribusi setiap unit kendaraan yang mampu menekan emisi sekitar sembilan tiga ton metrik per tahun. Target pengurangan emisi sebesar itu selaras secara langsung dengan komitmen global DHL Group untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun dua ribu lima puluh. Hal ini menunjukkan konsistensi perusahaan dalam menerjemahkan visi jangka panjang menjadi aksi nyata di tingkat lokal.

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Komitmen Eksekutif dan Strategi Operasional

Mauricio Almeida, Managing Director DHL Supply Chain Indonesia, menegaskan bahwa konsep keberlanjutan merupakan bagian terpadu dari cara perusahaan menjalankan operasional sehari-hari. Dalam pernyataannya pada Rabu, dua puluh lima November dua ribu dua puluh enam, ia menjelaskan bahwa penambahan dua puluh unit van listrik ini secara signifikan memperluas pemanfaatan transportasi listrik di Indonesia. Ia menekankan bahwa inisiatif ini melanjutkan berbagai solusi transportasi rendah karbon yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus membangun kapabilitas infrastruktur untuk ekspansi bertahap.

Almeido juga menyatakan bahwa perusahaan akan terus mengevaluasi peluang penerapan van dan truk listrik dengan didasarkan pada kebutuhan pelanggan, persyaratan operasional, serta kesiapan infrastruktur yang ada. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap langkah elektrifikasi tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki fondasi operasional yang kuat dan dapat berkelanjutan. Evaluasi berkala ini menjadi kunci untuk menyesuaikan strategi dengan dinamika pasar dan perkembangan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri.

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Dukungan Teknologi dan Pelatihan Pengemudi

Pengadaan van listrik ini menandai kelanjutan dari inisiatif elektrifikasi yang telah dimulai sejak penggunaan skuter listrik pada tahun dua ribu dua puluh dua. Pada awal dua ribu dua puluh lima, perusahaan juga melaksanakan uji coba van listrik sebagai langkah persiapan sebelum implementasi skala penuh. Untuk memastikan keandalan pengiriman, pengoperasian armada didukung oleh teknologi Connected Control Tower dan Journey Mapping Plan. Kedua sistem tersebut berfungsi untuk mengatur rute serta jadwal pengisian daya secara optimal, sehingga meminimalkan downtime kendaraan.

Di sisi lain, perusahaan juga membekali para pengemudi melalui pelatihan manajemen baterai, protokol keselamatan, hingga teknik berkendara hemat energi. Shajan Jose Kachapilly, Head of Transport, Service Logistics, Life Sciences & Healthcare, and Automobile DHL Supply Chain Indonesia, menekankan bahwa keberhasilan pengoperasian kendaraan listrik sangat bergantung pada detail operasional. Mulai dari pemilihan rute yang tepat, strategi pengisian daya yang efisien, hingga pemahaman pengemudi tentang cara memaksimalkan penggunaan setiap baterai.

Pemilihan Lokasi dan Target Masa Depan

Wilayah Jabodetabek dipilih sebagai lokasi utama penerapan karena memiliki kepadatan rute tinggi dan pola perjalanan yang terukur. Kachapilly menyatakan bahwa kawasan Jabodetabek memberikan lingkungan yang ideal bagi perusahaan untuk mempelajari dan menyempurnakan seluruh aspek pengoperasian kendaraan listrik. Pengalaman yang dibangun di wilayah ini akan menjadi bekal berharga untuk memperluas penggunaan transportasi listrik ke berbagai wilayah lain di Indonesia ke depannya.

Selain elektrifikasi transportasi, DHL Supply Chain Indonesia juga mengoperasikan fasilitas gudang hijau seperti DHL Maheswara Green Logistics Center di Jawa Barat. Fasilitas tersebut dilengkapi dengan panel surya sebagai bagian dari upaya mengurangi jejak karbon operasional secara keseluruhan. Ke depannya, perusahaan menargetkan penambahan hingga tiga puluh lima unit kendaraan listrik dan berpotensi menggandakan jumlahnya pada tahun dua ribu tiga puluh. Langkah-langkah konkret ini mendukung target emisi nol bersih DHL Group pada tahun dua ribu lima puluh secara signifikan.