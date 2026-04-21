Dharma Polimetal Tebar Dividen Usai Catatkan Kinerja Positif dan Akselerasi Ekosistem EV

PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA) membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2025 dengan total laba bersih Rp 652,58 miliar, sembari terus memperkuat infrastruktur kendaraan listrik nasional.

PT Dharma Polimetal Tbk ( DRMA ) secara resmi telah menetapkan kebijakan pembagian dividen tunai bagi para pemegang sahamnya untuk tahun buku 2025. Keputusan strategis ini diambil berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2026.

Merujuk pada laporan keuangan perusahaan yang berakhir pada 31 Desember 2025, perseroan mencatatkan performa keuangan yang solid dengan perolehan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp 652,58 miliar. Selain itu, perusahaan memiliki posisi keuangan yang kuat dengan saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp 2 triliun, serta total ekuitas perusahaan yang tercatat sebesar Rp 2,93 triliun. Informasi ini telah disampaikan secara terbuka melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada Rabu, 22 April 2026. Dalam agenda pembagian dividen tersebut, perusahaan telah menetapkan jadwal penting bagi para investor. Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi ditetapkan pada 27 April 2026, sedangkan untuk pasar tunai dijadwalkan pada 29 April 2026. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) per tanggal 29 April 2026 pukul 16.00 WIB berhak untuk menerima dividen tunai tersebut. Di sisi lain, pergerakan harga saham DRMA di pasar modal sempat mengalami sedikit tekanan dengan koreksi sebesar 0,95 persen ke level Rp 1.040 per lembar saham. Meskipun sempat dibuka melemah, aktivitas perdagangan saham tercatat cukup aktif dengan total frekuensi transaksi sebanyak 519 kali dan nilai transaksi mencapai Rp 5,3 miliar, yang menunjukkan masih adanya ketertarikan investor terhadap emiten ini di tengah dinamika pasar otomotif nasional yang terus berkembang. Selain fokus pada pembagian dividen, DRMA juga terus melakukan langkah ekspansif di sektor kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV). Presiden Direktur Dharma Polimetal, Irianto Santoso, menegaskan bahwa perusahaan tengah gencar mengembangkan infrastruktur stasiun pengisian daya cepat atau fast charging station dengan mengedepankan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Langkah strategis ini diambil untuk mendukung target pemerintah dalam menekan ketergantungan terhadap produk impor sekaligus mempercepat transisi energi bersih di Indonesia. Inovasi ini diintegrasikan ke dalam ekosistem Dharma Connect atau DC Cross, yang mencakup layanan konversi kendaraan roda dua dari mesin pembakaran internal menjadi kendaraan listrik. Dengan stabilitas di segmen otomotif roda dua dan roda empat, ditambah dengan ekspansi pada sektor non-otomotif, perseroan optimistis dapat mencapai target penjualan sebesar Rp 6 triliun untuk tahun buku berjalan. Optimisme ini didorong oleh komitmen perusahaan untuk terus berinovasi dalam menghadapi tantangan industri manufaktur komponen otomotif di masa depan





