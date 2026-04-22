Dewan Pers Khawatirkan Efek Mendinginkan Setelah Tokoh Kritis Dilaporkan ke Polisi

Dewan Pers mengingatkan tentang ancaman chilling effect setelah beberapa tokoh kritis dilaporkan ke polisi. Pemerintah membantah anti kritik dan menyatakan bahwa masukan publik membantu perbaikan program negara.

Jakarta, Kompas. TV – Dewan Pers menyampaikan keprihatinan mendalam terkait meningkatnya ancaman efek mendinginkan ( chilling effect ) di dunia pers Indonesia. Kekhawatiran ini muncul setelah sejumlah tokoh yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah, seperti Saiful Mujani, Islah Bahrawi, dan Ubedilah Badrun, dilaporkan ke pihak kepolisian.

Pelaporan ini memicu kecemasan bahwa kebebasan pers dan hak menyampaikan pendapat di Indonesia terancam. Dewan Pers menegaskan bahwa kasus-kasus yang menimpa para pengkritik pemerintah ini merupakan sinyal bahaya serius bagi kemandirian dan fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi. Ketua Dewan Pers, Abdul Manan, secara tegas menyatakan bahwa pers seharusnya dipandang sebagai elemen penting dalam sistem kontrol sosial, bukan sekadar alat untuk mendukung kekuasaan yang ada.

Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa pemerintah mungkin kurang menghargai peran pers yang kritis dalam mengawasi kinerja dan kebijakan publik. Abdul Manan berharap pemerintah memiliki perspektif yang lebih tepat dan memahami bahwa kritik yang konstruktif dari pers justru dapat membantu meningkatkan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya menjaga iklim kebebasan pers agar wartawan dan media massa dapat menjalankan tugasnya dengan independen dan tanpa rasa takut akan intimidasi atau kriminalisasi.

Lebih lanjut, Abdul Manan menggarisbawahi bahwa pers yang bebas dan bertanggung jawab adalah fondasi penting bagi masyarakat sipil yang kuat dan demokratis. Ia menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati kebebasan pers dan melindungi wartawan dari segala bentuk ancaman dan kekerasan. Menanggapi kekhawatiran yang disampaikan oleh Dewan Pers, Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Kurnia Ramadhana, membantah tuduhan bahwa pemerintah anti kritik. Ia menegaskan bahwa pemerintah justru menyambut baik kritik publik karena kritik tersebut dapat menjadi masukan berharga untuk perbaikan program-program negara.

Kurnia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis yang terus disempurnakan berdasarkan masukan dari masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil tindakan konkret untuk menanggapi kritik dan saran yang disampaikan oleh publik. Sebagai bukti, Kurnia menyebutkan bahwa per tanggal 20 Maret 2026, sebanyak 1.251 Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) telah dikenakan sanksi. Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap laporan dan masukan yang diterima dari masyarakat terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Kurnia berharap, dengan adanya respons positif dari pemerintah terhadap kritik publik, dapat tercipta hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan pers, sehingga dapat bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Selain isu kebebasan pers, berita ini juga menyinggung kasus kriminalitas, yaitu pembunuhan mantan istri di Tangerang Selatan, dan berita mengenai pengembalian dana jemaat Aek Nabara oleh BNI senilai Rp28 miliar beserta permintaan maafnya.

Kasus pembunuhan ini terungkap saat polisi menggelar rekonstruksi kejadian, sementara pengembalian dana jemaat Aek Nabara menjadi sorotan karena melibatkan sejumlah pihak dan menimbulkan kerugian bagi para jemaat





