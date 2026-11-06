Dewan Pers Desak Skema Hibrid Hak Ekonomi Jurnalistik di RUU Hak Cipta

Dewan Pers mendorong integrasi skema hibrid royalti dan kerja sama B2B dalam revisi RUU Hak Cipta untuk perlindungan ekonomi jurnalis. Langkah ini bertujuan memberi kepastian hukum bagi industri media di tengah era digital.

Dewan Pers menegaskan komitmen kuatnya untuk memasukkan skema hibrid yang melindungi hak ekonomi karya jurnalistik ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Upaya strategis ini dipimpin langsung oleh Dahlan Dahi, yang menjabat sebagai Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, untuk memastikan para pelaku industri media mendapatkan nilai ekonomi yang adil atas karya mereka.

Keputusan untuk memperbarui usulan ini terus dilakukan oleh Dewan Pers dalam setiap kesempatan strategis. Dahlan Dahi mengonfirmasi bahwa inisiatif ini dibahas secara aktif dalam pertemuan terakhir bersama Menteri Hukum yang berlangsung selama Anugerah Dewan Pers 2026 pada pekan lalu. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Hukum mulai menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap posisi dan usulan yang diajukan oleh Dewan Pers terkait pentingnya perlindungan hak cipta di era digital.

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Mekanisme Hak Ekonomi dan Skema Hibrid

Skema hibrid yang diusulkan oleh Dahlan Dahi mencakup mekanisme pembayaran lisensi dan royalti atas penggunaan karya jurnalistik oleh berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut meliputi platform digital, mesin pencari, agregator berita, hingga pengembang teknologi kecerdasan buatan atau AI. Dalam draf awal RUU Hak Cipta, telah dinyatakan bahwa karya jurnalistik berhak mendapatkan hak ekonomi dan royalti, namun detail pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan yang lebih spesifik.

Dalam mekanisme ini, karya jurnalistik yang digunakan untuk tujuan komersial diwajibkan membayar royalti kepada lembaga manajemen kolektif (LMK) atau melalui skema kerjasama langsung antar bisnis (B2B). Dahlan Dahi menjelaskan bahwa Dewan Pers mengusulkan agar pengaturan hak ekonomi karya jurnalistik mengakomodasi kedua mekanisme ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan kerja sama langsung B2B yang sudah berjalan lama di komunitas pers, sekaligus memberikan opsi perlindungan melalui LMK.

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Pertimbangan Nilai Karya dan Posisi Stakeholder

Dewan Pers menetapkan empat pertimbangan utama dalam mengusulkan mekanisme LMK dan B2B secara bersamaan. Pertama, karya jurnalistik memiliki karakteristik yang berbeda dengan karya musik dan lagu. Kedua, nilai ekonomi antar karya tersebut tidak sama, di mana musik bisa bernilai Rp1 juta per lagu, sedangkan artikel jurnalistik umumnya bernilai Rp100 ribu. Ketiga, industri media telah lama menjalankan kerja sama B2B yang terbukti berjalan efektif. Keempat, jika sistem LMK tidak transparan, publisher berisiko kehilangan hak ekonominya.

Virgandhi Prayudantoro, Direktur Komersil dan Pengembangan Bisnis LKBN ANTARA, memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam memperjuangkan perlindungan hak ekonomi karya jurnalistik melalui penguatan skema hak penerbit. Ia berharap regulasi baru dapat memberikan kepastian hukum dan pembagian nilai ekonomi yang lebih adil tanpa mengesampingkan kerja sama bisnis langsung yang sudah terjalin. ANTARA menekankan pentingnya skema pengintegrasian yang difasilitasi pemerintah tidak memangkas pendapatan B2B yang sudah ada.

Proses Legislasi dan Dampak bagi Industri Media

Dalam konteks proses legislasi, Dahlan Dahi mengidentifikasi dua opsi untuk memastikan usulan Dewan Pers masuk dalam RUU Hak Cipta. Opsi pertama adalah Kementerian Hukum menyampaikan usulan mengenai LMK dan B2B dalam Daftar Isian Masalah (DIM) ke DPR RI. Opsi kedua adalah usulan tersebut disampaikan pada saat pembahasan di DPR meskipun tidak ada dalam DIM. Dahlan Dahi mengajak publik dan DPR untuk mendukung mekanisme ini demi keseimbangan ekosistem digital.

Langkah ini memiliki dampak langsung terhadap stabilitas keuangan perusahaan media dan kemitraan mereka dengan platform digital global. Virgandhi Prayudantoro menilai bahwa perusahaan media dan platform digital telah membangun ekosistem yang saling menguntungkan melalui distribusi informasi dan pemanfaatan konten jurnalistik. Dukungan regulasi diharapkan dapat semakin memperkuat kemitraan tersebut serta memastikan media memperoleh nilai ekonomi yang proporsional.

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Sebagai bagian dari komitmen perlindungan konten, LKBN ANTARA menegaskan bahwa pengambilan konten, crawling, atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web mereka dilarang keras tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA. Tegasnya, perlindungan hak cipta bukan hanya soal hukum, tetapi juga tentang keberlanjutan ekonomi industri jurnalistik di Indonesia.