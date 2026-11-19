Dewan Pengupahan DKI Jakarta sepakat usulan UMP 2027 melampaui Rp6 juta dari tiga unsur. Keputusan final ditentukan Gubernur Pramono Anung pada 21 November 2026.

Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah menyelesaikan pembahasan krusial terkait penentuan nominal Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027. Dalam sidang yang berakhir pada Rabu (18/11/2026), seluruh elemen yang terdiri dari pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/buruh menghasilkan rekomendasi yang konsisten, yaitu angka nominal upah yang secara meyakinkan berada di atas batas Rp6 juta. Kesepakatan ini menandai langkah penting dalam struktur ketenagakerjaan ibukota yang sedang memasuki fase kesiapan untuk perayaan ulang tahun ke-50.

Rincian Nominal UMP 2027 dari Tiga Unsur

Hasil perhitungan Dewan Pengupahan DKI Jakarta menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam metode penentuan nilai alfa yang digunakan oleh masing-masing pihak, namun tetap mengarah pada satu tujuan yaitu peningkatan upah minimal. Usulan tertinggi diajukan oleh unsur serikat pekerja dan serikat buruh yang dipimpin oleh Tri Widyanto. Mereka merekomendasikan angka sebesar Rp6.210.040 dengan menggunakan nilai alfa sebesar 1,0 sebagai dasar perhitungan utama. Angka ini mencerminkan tekanan terbesar untuk penyesuaian nominal gaji pekerja di wilayah ibukota.

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Di posisi tengah, unsur pemerintah yang diwakili oleh Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta mengajukan usulan sebesar Rp6.136.941. Pemerintah menggunakan pendekatan yang lebih moderat dengan menetapkan nilai alfa sebesar 0,775. Nilai ini merupakan titik tengah yang berusaha menyeimbangkan antara kepentingan pekerja dalam meningkatkan daya beli dan kemampuan ekonomi perusahaan untuk bertahan di tengah kondisi pasar yang dinamis. Angka ini menjadi representasi resmi dari pandangan eksekutif daerah dalam menetapkan standar upah tahun depan.

Sedangkan usulan terendah datang dari kalangan pengusaha yang mengajukan nominal Rp6.047.589. Mereka menggunakan nilai alfa terendah sebesar 0,5 dalam simulasi perhitungan mereka. Meskipun merupakan angka terendah di antara ketiga usulan, nominal ini tetap berada di atas angka Rp6 juta, menunjukkan adanya konsensus dasar bahwa standar upah minimum di Jakarta harus lebih tinggi dari daerah penyangga sekitarnya. Perbedaan nilai alfa inilah yang menjadi faktor pembeda utama antara ketiga rekomendasi yang diajukan ke gubernur.

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Justifikasi dan Pertimbangan Formula Penghitungan

Tri Widyanto menjelaskan bahwa seluruh unsur Dewan Pengupahan telah menyepakati formula baku penghitungan UMP 2027. Rumusan yang disepakati adalah UMP 2026 ditambah dengan jumlah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, serta dikalikan dengan nilai alfa. Formula ini menjamin bahwa penyesuaian upah tidak hanya bergantung pada satu variabel ekonomi, melainkan sebuah paket komprehensif yang mencakup stabilitas harga dan kinerja makroekonomi daerah. Kesepakatan formula ini memastikan transparansi dan objektivitas dalam setiap simulasi angka yang dihasilkan.

Pihak serikat pekerja menekankan bahwa nilai alfa 1,0 sangat penting karena Jakarta memiliki biaya hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah penyangga seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Tri Widyanto mencatat fakta bahwa saat ini UMP Jakarta secara nominal masih tertinggal atau berada di level yang setara dengan daerah penyangga tersebut. Padahal, sebagai ibukota negara dan pusat kota bisnis, biaya operasional dan kebutuhan pokok warga Jakarta secara alami lebih mahal. Penyesuaian ini juga sejalan dengan visi Gubernur Pramono Anung untuk mensejahterakan warga Jakarta menjelang perayaan setengah abad berdirinya kota tersebut.

Jadwal Pengumuman Keputusan Final oleh Gubernur

Rekomendasi dari ketiga unsur ini selanjutnya akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk ditindaklanjuti sebagai keputusan final. Tanggal pengumuman resmi besaran UMP DKI Jakarta 2027 telah ditetapkan jatuh pada 21 November 2026. Jadwal ini sangat krusial karena menentukan besaran upah yang akan berlaku bagi ratusan ribu pekerja di sektor formal dan informal di wilayah DKI Jakarta. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyampaikan keputusan tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan dalam regulasi ketenagakerjaan nasional.

Apabila tanggal 21 November 2026 bertepatan dengan hari libur nasional atau akhir pekan, maka prosedur penentuan akan menyesuaikan ketentuan yang berlaku. Dalam skenario tersebut, penetapan resmi akan dimajukan satu hari sebelumnya, yaitu pada Jumat (20/11/2026). Langkah antisipatif ini diambil untuk memastikan bahwa proses sosialisasi dan implementasi upah baru dapat segera dilakukan tanpa penundaan yang merugikan pihak manapun, baik pekerja maupun pemberi kerja.

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Perhatian Dewan Pengupahan DKI Jakarta tidak berhenti sebatas pada UMP. Setelah keputusan mengenai upah minimum provinsi ditetapkan, sidang akan segera dilanjutkan untuk membahas rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027. Pembahasan ini akan mencakup angka-angka spesifik untuk berbagai sektor industri prioritas di Jakarta. Kelancaran proses ini sangat bergantung pada konsistensi data ekonomi dan inflasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan di tahap-tahap awal. Seluruh stakeholders diharapkan dapat bersiap menghadapi implementasi aturan upah baru yang telah melalui proses musyawarah panjang.