Dewan Penasihat MTI Pusat Kritik Subsidi BBM yang Tidak Berdampak Sosial

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat menyoroti subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tidak berdampak sosial. Menurut Djoko Setijowarno, subsidi BBM hanya dinikmati oleh kalangan mampu pemilik kendaraan pribadi, sedangkan transportasi umum hanya sebesar 3 persen dari total konsumsi BBM nasional.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat dan Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno menyoroti subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terus dibayangi oleh teka-teki pembiayaan energi yang tidak pernah usai.

Ia menyebut salah satu pos pengeluaran yang paling menguras energi fiskal Indonesia adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi pos pengeluaran ini dinilainya kerap kali meleset dari target keadilan sosial. Besaran subsidi BBM selalu naik turun tiap tahunnya, dipengaruhi beberapa faktor, seperti harga minyak mentah dunia, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan volume konsumsi masyarakat. Dewan Penasihat MTI pusat itu lantas menyoroti konsumsi BBM di Indonesia.

Ia menyebut sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 40 persen dari total konsumsi BBM nasional. Namun ironisnya, data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa 93 persen dari konsumsi BBM subsidi tersebut justru dinikmati oleh kalangan mampu pemilik kendaraan pribadi





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Dewan Penasihat MTI Pusat Subsidi BBM Transportasi Umum Keadilan Sosial Pembiayaan Energi

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