Dewan Penasihat MTI mengusulkan insentif motor listrik Rp5 juta diprioritaskan bagi masyarakat di daerah lingkar tambang nikel dan pulau-pulau kecil, demi keadilan wilayah dan ketahanan energi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi kendaraan listrik tersebut dapat dirasakan secara lebih merata dan tepat sasaran oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

Usulan ini bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi kendaraan listrik tersebut dapat dirasakan secara lebih merata dan tepat sasaran oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Djoko Setijowarno secara spesifik menyarankan agar prioritas insentif motor listrik diberikan kepada dua kelompok masyarakat utama. Kelompok pertama adalah warga yang tinggal di daerah lingkar tambang, sebagai bentuk keadilan atas sumber daya alam yang berasal dari wilayah mereka.

Kelompok kedua adalah penduduk di pulau-pulau kecil yang seringkali menghadapi keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM), sehingga insentif ini dapat mendukung Langkah strategis ini tidak hanya berfokus pada pemerataan ekonomi, tetapi juga dirancang untuk mencegah munculnya permasalahan baru di perkotaan, seperti peningkatan kemacetan dan angka kecelakaan sepeda motor yang tinggi. Dengan mengalihkan fokus insentif ke daerah terpencil, pemerintah dapat mendorong penggunaan kendaraan listrik di wilayah yang benar-benar memerlukan solusi transportasi yang efisien dan terjangkau.

Alokasi insentif motor listrik sebesar Rp5 juta, menurut Djoko Setijowarno, harus diprioritaskan bagi masyarakat di daerah penghasil nikel. Hal ini dianggap sebagai bentuk keadilan wilayah, mengingat wilayah-wilayah ini merupakan penyedia bahan baku utama baterai kendaraan listrik. Pemberian insentif kendaraan listrik kepada masyarakat di daerah penghasil nikel memiliki nilai simbolis yang kuat serta mendorong keadilan sosial. Warga dapat merasakan manfaat langsung dari sumber daya alam yang berasal dari wilayah mereka sendiri, sehingga terjadi pemerataan ekonomi.

Selain itu, kelompok masyarakat di pulau-pulau kecil yang kesulitan mendapatkan BBM juga menjadi target prioritas, untuk membantu mereka mengatasi kendala ketahanan energi. Kebijakan berbasis wilayah ini memiliki dasar empiris yang kuat, seperti yang dicontohkan oleh Kabupaten Asmat. Sejak tahun 2007, Asmat telah mengadopsi kendaraan listrik secara swadaya karena keterbatasan pasokan BBM, membuktikan bahwa kebutuhan akanPemberian insentif motor listrik yang terfokus pada daerah terpencil juga berfungsi untuk mengantisipasi masalah di perkotaan.

Dengan tidak hanya membanjiri perkotaan dengan lebih banyak kendaraan pribadi, pemerintah dapat mencegah peningkatan kemacetan dan tingginya angka kecelakaan sepeda motor. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara mendorong adopsi kendaraan listrik dan menjaga kualitas hidup di pusat-pusat kota. Selain untuk kendaraan pribadi, Djoko juga menyarankan agar insentif dapat diarahkan kepada motor listrik roda tiga atau kendaraan listrik komersial. Target penerima insentif ini adalah petani, nelayan, dan pedagang pasar tradisional di daerah-daerah tersebut.

Kendaraan listrik komersial ini dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya transportasi bagi pelaku ekonomi lokal. Biaya operasional motor listrik yang lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak dapat secara signifikan membantu meningkatkan daya beli masyarakat di daerah lingkar tambang. Wilayah-wilayah ini umumnya menghadapi harga barang kebutuhan pokok yang lebih tinggi. Dengan demikian, insentif ini tidak hanya mendukung transisi energi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Djoko Setijowarno juga mendorong pemerintah untuk memberikan insentif kepada pemerintah daerah (pemda) yang berkomitmen mengembangkan transportasi umum berbasis kendaraan listrik. Saat ini, terdapat 42 Pemda yang telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan angkutan umum modern melalui skema pembelian layanan atauBeberapa pemerintah kota, seperti Pekanbaru, Semarang, dan Batam, bahkan telah memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur alokasi anggaran subsidi transportasi umum.

Adanya insentif tambahan untuk kendaraan listrik akan merangsang kepala daerah lain untuk turut serta membenahi transportasi publik mereka. Kehadiran Perda juga akan menjamin keberlangsungan layanan transportasi publik dalam jangka panjang. Momentum finalisasi skema insentif kendaraan listrik saat ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang lebih inklusi





