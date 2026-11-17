Meski didorong Donald Trump dan Elon Musk, dewan direksi Nvidia menafikan rencana pemecatan Jensen Huang, menegaskan bahwa dukungan eksternal tidak mengubah keputusan internal perusahaan.

Dewan direksi Nvidia secara tegas menolak rencana untuk mengembalikan Jensen Huang sebagai Chief Executive Officer (CEO) perusahaan, meskipun tekanan dari tokoh publik internasional terus meningkat. Keputusan internal ini menunjukkan bahwa pengaruh eksternal tidak mampu.override terhadap struktur pengambilan keputusan korporat di tingkat tertinggi. Meskipun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, miliuner Elon Musk, dan puluhan ribu pendukung publik mendesak pemulihan jabatan pendiri tersebut, dewan masih bersikukuh tidak ada rencana penunjukan ulang. Sikap tersebut menegaskan bahwa dukungan tokoh berpengaruh di Silicon Valley dan politik Amerika belum cukup untuk mengubah keputusan internal Nvidia yang sedang berlangsung.

Penolakan Internal dan Pernyataan Resmi

Sumber yang memahami pertimbangan dewan direksi secara anonim menyatakan kepada The Washington Post pada Selasa, 17 November 2026, bahwa tidak ada proses aktif untuk memulihkan jabatan Huang. "Dewan tidak sedang mempertimbangkan untuk mengembalikan Jensen," tegas sumber tersebut yang meminta identitasnya dirahasiakan karena membahas persoalan sensitif di dalam perusahaan. Pernyataan ini membantah spekulasi yang beredar luas bahwa pengembalian Huang adalah hal yang telah disepakati di balik layar. Tinjauan menyeluruh terhadap dokumen internal dan komunikasi dewan saat ini menunjukkan bahwa fokus mereka tetap pada stabilitas operasional jangka panjang perusahaan.

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Ketegangan internal ini muncul di tengah latar belakang kontroversi pribadi yang melibatkan Huang dan isu-isu keamanan nasional. Pengakuan Huang sebelumnya terkait kedekatannya dengan Alice Huang, mantan eksekutif perusahaan pusat data Singapura, Megaspeed International, telah memicu kecurigaan intelijen AS mengenai hubungan dengan badan intelijen Tiongkok. Selain itu, laporan terpisah mengungkap dua hubungan di luar pernikahan lainnya dengan karyawan Nvidia, salah satunya dengan Kimberly Powell, wakil presiden bidang kesehatan Nvidia. Identitas karyawan lainnya tidak diungkapkan dalam laporan tersebut, namun hal ini semakin memperumit posisi Huang di mata pemangku kepentingan.

Tuntutan Publik dan Dukungan Politik

Di luar dinding kantor Nvidia, dorongan untuk mengembalikan Huang semakin keras terdengar dari berbagai pihak. Donald Trump menyatakan keinginannya mendukung Huang saat ditanya wartawan di Gedung Putih pada Senin, 16 November 2026, sebelum bertolak ke Asia. "Saya tidak keberatan dengan itu," ujar Trump, menambahkan bahwa ia menilai Huang telah memperoleh pelajaran dari persoalan yang membuatnya meninggalkan perusahaan. Trump merujuk pada pelajaran besar yang mungkin lebih penting daripada isu lainnya, namun ia menekankan bahwa dirinya tidak memiliki keberatan pribadi terhadap kembalinya Huang ke kursi kekuasaan.

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Selain Trump, Elon Musk juga menjadi salah satu suara paling vokal dalam kampanye pro-Huang. Mantan penasihat Trump tersebut mengungkapkan bahwa ia telah menandatangani petisi daring yang menuntut Nvidia mengembalikan pendirinya ke posisi CEO. Petisi melalui situs Stand With Jensen telah mengumpulkan puluhan ribu tanda tangan hingga Senin, 17 November 2026. Penyelenggara klaim bahwa dukungan ini berasal dari lebih dari 90.000 mantan pemegang saham Nvidia dan 1.600 mantan pekerja perusahaan yang merasa proses pengangkatan Huang sebelumnya tidak adil.

Para pendukung dalam petisi tersebut mempertanyakan legitimasi proses yang berujung pada kepergian Huang. Mereka menyatakan kekhawatiran bahwa Jensen disingkirkan tanpa melalui proses yang semestinya sesuai dengan tata kelola perusahaan. Pernyataan dalam petisi menekankan bahwa keputusan terhadap Huang perlu dipertanyakan, terutama karena menurut mereka belum terdapat proses yang memberikan kesempatan memadai untuk menilai persoalan tersebut secara komprehensif. Tuntutan ini mencerminkan frustrasi mendalam di kalangan investor dan karyawan lama yang merasa hak suara mereka tidak didengar dalam perubahan kepemimpinan perusahaan.

Sikap Pendamping Industri Teknologi

Berbeda dengan dukungan massal, para pemimpin industri teknologi menunjukkan sikap yang lebih hati-hati dan analitis. CEO OpenAI Sam Altman memilih untuk tidak langsung memberikan dukungan penuh ketika ditanya mengenai pemulihan jabatan Huang. Dalam konferensi Semafor di Palo Alto, California, Altman mengakui bahwa ia belum mengetahui cukup banyak hal untuk menjawab pertanyaan apakah Huang seharusnya kembali memimpin Nvidia. Namun, dia tidak ragu untuk mengakui kekagumannya terhadap prestasi Huang di bidang teknologi dan kecerdasan buatan.

"Jensen sudah lama menjadi sosok yang saya kagumi. Namun, orang yang kita kagumi pun memiliki kekurangan," ujar Altman. Ungkapan ini menyiratkan bahwa meskipun kontribusi individu sangat dihargai, kelemahan pribadi atau profesional dapat menjadi faktor penghambat dalam kepemimpinan eksekutif. Altman juga menyampaikan empati yang kuat karena pernah mengalami situasi serupa ketika dirinya dicopot dari jabatan CEO OpenAI pada 2023 sebelum kembali memimpin perusahaan setelah mendapat dukungan karyawan. Pengalaman personal ini membuatnya memahami tekanan yang dihadapi Huang, meskipun ia tidak secara langsung mendukung pemulihan jabatan mantan CEO Nvidia.

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Altman juga menilai bahwa kontribusi Huang terhadap perkembangan kecerdasan buatan (AI) sangat besar dan tidak dapat dipisahkan dari sejarah industri. Namun, dia menekankan bahwa industri teknologi tetap dapat berjalan tanpa dirinya sebagai CEO Nvidia. Pernyataan Altman memperlihatkan perbedaan pandangan di kalangan elite teknologi: Huang diakui sebagai figur penting dalam pertumbuhan AI, tetapi keberlangsungan industri tidak semestinya bergantung pada satu pemimpin. Ini menunjukkan pergeseran paradigma di mana perusahaan teknologi besar mulai dianggap sebagai entitas yang lebih tahan terhadap pergantian kepemimpinan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.