Dewan Bisnis Indonesia-Prancis Dibentuk, Diharapkan Meningkatkan Investasi Asing

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan Dewan Bisnis Indonesia-Prancis dapat menjadi mesin penggerak investasi asing ke Tanah Air. Pembentukan Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Indonesia-Prancis diumumkan dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Paris, Prancis, Kamis (28/5).

Presiden Prabowo bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron menyaksikan langsung pembentukan dewan bisnis dua negara tersebut. Rosan menjelaskan, forum itu tidak hanya menjadi wadah dialog antara pelaku usaha, tetapi juga menjadi mesin penggerak untuk mendorong investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara. Dewan Bisnis Indonesia-Prancis dipimpin bersama oleh Ketua France-Indonesia Business Council MEDEF International yang juga CEO Danone, Antoine de Saint-Affrique, serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie.

Forum bisnis tersebut mempertemukan 30 pimpinan perusahaan dan pelaku industri terkemuka dari Indonesia dan Prancis, dengan total kapitalisasi pasar gabungan mencapai 1,3 triliun dolar AS. Dalam kesempatan yang sama, Rosan mengungkapkan momentum peluncuran dewan bisnis Indonesia-Prancis menghasilkan empat kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar dolar AS, yang mencakup kerja sama sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan.

Rosan menambahkan Dewan Bisnis itu juga berperan penting mengawal implementasi berbagai nota kesepahaman dan komitmen investasi yang telah disepakati sebelumnya, termasuk saat kunjungan kenegaraan Presiden Macron ke Indonesia pada medio Mei 2025. Dalam kunjungan resmi Macron di Jakarta, sebanyak 27 nota kesepahaman (MoU) kerja sama ditandatangani oleh dua negara dengan nilai lebih dari 11 miliar dolar AS. Dewan Bisnis Indonesia-Prancis menargetkan peningkatan total perdagangan kedua negara hingga tiga kali lipat pada tahun 2035.

Dengan dukungan penuh pemerintah Indonesia dan Prancis, Kadin Indonesia dan MEDEF International menyatakan keduanya berkomitmen memperkuat koridor ekonomi bilateral untuk membuka peluang kerja sama baru di berbagai sektor strategis





