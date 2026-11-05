Dewan Adat Bone: Gelar La Pateddungi Berlaku Selama Masa Jabatan Kapolri

Dewan Adat Bone menegaskan gelar kehormatan La Pateddungi Daeng Pasampo untuk Listyo Sigit Prabowo berakhir otomatis saat masa tugas Kepolisian Negara RI berakhir.

Dewan Adat Bone melalui Ketua Andi Yushan Tenri Tappu memberikan penjelasan resmi mengenai batasan penganugerahan gelar kehormatan adat kepada pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegasan ini disampaikan secara lisan melalui sambungan telepon pada hari Rabu, 4 November 2026, sebagai respons langsung terhadap perdebatan publik yang muncul terkait status simbolis tersebut.

Mekanisme Berlaku Gelar Adat Struktural

Andi Yushan Tenri Tappu secara tegas menyatakan bahwa penggunaan gelar adat bersifat otomatis selesai bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan pemegangnya. Gelar kehormatan ini melekat erat pada posisi institusional yang diemban saat memimpin Korps Bhayangkara, bukan sebagai atribut pribadi yang abadi. Ketegasan ini menegaskan bahwa hak serta kepatutan penggunaan julukan adat secara otomatis gugur begitu masa dinas kedinasan yang bersangkutan resmi berakhir.

Also read Usai Dipecat dari Dewan, 3 Anggota DPRD Gerindra yang Nyabu di Surabaya Di-PAW

Aturan kepatutan adat ini dianalogikan sebagai tradisi penamaan yang mengikuti struktur pemerintahan lokal. Seseorang hanya berhak menyandang gelar penghormatan wilayah selama aktif memegang amanah kepemimpinan dan masih menjabat. Masa kedaluwarsa kehormatan adat berjalan beriringan dengan masa berlaku surat keputusan kedinasan yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Pemahaman konteks struktur tata pemerintahan menjadi kunci utama dalam menyikani penyebutan kehormatan ini secara tepat.

Sikap Pemangku Adat Terhadap Kontroversi

Pihak tetua adat masih menahan diri dan belum merilis keputusan tertulis mengenai pembatalan gelar di tengah sorotan publik. Langkah hukum yang menimpa mantan pejabat tinggi kepolisian tersebut belum memicu pencabutan gelar secara resmi oleh lembaga adat tertinggi di Bone. Keputusan teknis terkait pembatalan atau pencabutan penghargaan kehormatan tersebut masih menunggu hasil musyawarah internal para pemangku adat dalam menentukan keberlanjutan status simbolis seseorang.

Advertisement

Publik masih menunggu sikap final dewan adat melalui mekanisme musyawarah adat yang berlaku untuk menyelesaikan ketidakpastian ini. Andi Yushan Tenri Tappu menekankan bahwa keputusan teknis masih dalam tahap pertimbangan serius di tingkat internal dewan. Penjelasan resmi ini diharapkan dapat meluruskan kekeliruan persepsi publik mengenai hak panggil pascadinas bagi para mantan pimpinan institusi.

Sejarah Pemberian Gelar Di Museum Arajang

Sejarah penganugerahan gelar adat ini bermula saat agenda kunjungan kerja resmi ke Sulawesi Selatan pada Jumat, 16 Mei 2025. Prosesi penganugerahan berpusat di Museum Arajang yang berada dalam kawasan Rumah Jabatan Bupati Bone sebagai lokasi bersejarah. Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk penghormatan tertinggi masyarakat lokal kepada petinggi instansi penegak hukum nasional saat itu.

Makna filosofis La Pateddungi Daeng Pasampo melambangkan sosok pemimpin bijaksana sekaligus pelindung seluruh rakyat yang dihormati. Ketegasan ini merespons sorotan publik atas status kehormatan tersebut pascamerebaknya persoalan hukum yang menyeret nama bekas pimpinan Polri itu di kasus Penetapan kehormatan tersebut tidak ditujukan kepada individu pribadi, melainkan bentuk apresiasi atas kepemimpinan lembaga institusi negara. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa apresiasi diberikan karena kedudukannya sebagai Kapolri, bukan semata-mata sebagai individu.

Dampak Jangka Panjang Terhadap Tradisi Lokal

Langkah hukum yang menimpa mantan pejabat tinggi kepolisian tersebut belum memicu pencabutan gelar secara resmi oleh otoritas adat. Lembaga adat tertinggi di Bone ini memilih belum mengambil tindakan konkrit terkait status penganugerahan itu hingga kini. Keputusan teknis terkait pembatalan atau pencabutan penghargaan kehormatan tersebut masih menunggu hasil musyawarah internal para pemangku adat dalam menentukan keberlanjutan status simbolis seseorang.

Advertisement

Andi Yushan Tenri Tappu memberikan contoh sederhana tentang prinsip ini dengan mengatakan bahwa setelah selesai menjabat sebagai Kepala Desa, seseorang tidak lagi dipanggil dengan gelar kehormatan tersebut. Analogi sederhana ini menjadi landasan utama masyarakat adat dalam membatasi masa berlaku gelar struktural agar tetap sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Pemahaman ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk menghargai batas waktu pemberian penghargaan simbolis kepada para pemimpin negara.