Dewa United Wanita Raih Kemenangan 1-0 Atasi Persija Wanita

Dewa United Wanita teguhkan posisi teratas Liga Indonesia 2026 setelah mengalahkan Persija Wanita 1-0. FC Bekasi City Wanita juga menang telak.

Dewa United FC Wanita berhasil mengamankan tiga poin penuh dengan menundukkan Persija Wanita dalam laga putaran ketiga kompetisi Indonesia Women's League musim 2026 hingga 2027. Pertandingan sengit ini diselenggarakan di Indomilk Stadium, Tangerang, pada hari Minggu tanggal satu November dua ribu dua puluh enam. Kemenangan ini menjadi bukti konsistensi tim dalam mempertahankan performa terbaik mereka sepanjang musim baru ini.

Dewa United Pertahankan Posisi Teratas Liga

Hasil akhir 1-0 ini menjadikan Dewa United FC Wanita masih menjadi pemimpin klasemen sementara dengan posisi teratas yang mereka pegang teguh. Gol tunggal yang menentukan arah pertandingan dicetak oleh Baiq Amiatun Shalihah pada menit ketujuh belas di siang hari Minggu tersebut. Tambahan tiga poin ini menegaskan start yang sangat sempurna bagi Dewa United FC Wanita sejak pekan pertama mereka bertanding.

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Dengan raihan tiga kemenangan berturut-turut, Dewa United FC Wanita kini telah mengumpulkan total sembilan poin dari tiga pertandingan yang telah mereka mainkan. Mereka memiliki selisih empat poin yang cukup aman di atas FC Bekasi City Women yang juga meraih hasil positif pada pertandingan yang digelar pada Minggu malam sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan dominasi yang jelas dari tim berjuluk Sang Merpati ini di puncak klasemen.

FC Bekasi City Menaklukkan Persita Tangerang

Sementara itu, pada pertandingan yang berlangsung pada Minggu malam, FC Bekasi City Women berhasil mengalahkan Persita Tangerang dengan skor telak 3-0. Kapten tim, Ade Mustikiana Oktafiani, menjadi sosok yang membuka catatan gol bagi FC Bekasi City Women lewat sundulan atau tendangan pada menit kedua puluh tiga. Keunggulan tersebut kemudian diperkuat secara cepat oleh tim mereka di babak awal pertandingan yang sangat dinamis.

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Hanya berselang satu menit setelah gol pertama, skor menjadi semakin jauh dan melebar menjadi 3-0 berkat bantuan serangan pemain asal Jepang, Nao Tsukamato. Kecepatan reaksi dan kualitas teknik yang dimiliki Nao Tsukamato menjadi krusial dalam memastikan keunggulan tim tidak terbalikkan oleh lawannya. Kemenangan ini membawa FC Bekasi City Women naik dari peringkat keempat ke posisi kedua klasemen.

Dengan perolehan lima poin dari tiga laga, FC Bekasi City Women berhasil menggeser posisi Persikad Women dan Persita Tangerang yang kini turun ke peringkat bawah. Pergerakan posisi ini menunjukkan persaingan yang ketat di urutan tengah klasemen, di mana setiap poin menjadi sangat berharga untuk mempertahankan atau memperbaiki posisi.

Persikad dan Garudayaksa Imbang Sengit

Sedangkan di laga yang berlangsung pada Minggu pagi, Persikad Women yang tampil menghadapi Garudayaksa FC Women gagal memaksimalkan peluang untuk terus mengejar ketertinggalan dari pemimpin klasemen. Persikad Women memang memiliki ambisi kuat untuk tetap berada dalam persaingan ketat di atas, namun strategi lawan membuat mereka kesulitan.

Garudayaksa FC Women unggul lebih dulu melalui Valencia Cessa Antogia pada menit kelima belas permainan. Meskipun Persikad Women menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak oleh Grace Catherine Paradis pada menit kesembilan puluh sembilan, keunggulan awal yang dimiliki Garudayaksa FC Women tetap menjadi penentu hasil akhir. Hasil imbang ini membuat Persikad Women sulit untuk mengejar ketertinggalan poin dari Dewa United FC Women di puncak klasemen.