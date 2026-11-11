Enam pemain Dewa United diberi panggilan latihan inti timnas Indonesia pada 9‑17 November 2026 di Bali, menandai kontribusi terbesar klub dalam jeda internasional FIFA Matchday bulan November.

Enam kiper dan bek dari Dewa United dipanggil untuk mengikuti sesi latihan pemusatan timnas Indonesia di Bali kpapan Pantai Purnama pada 9‑17 November 2026. Pelatih Timnas John Herdman menyelesaikan pemusatan di Training Center Bali United, Gianyar.

Panggilan Pemain Dewa United Menjadi Kontribusi Besar

Alfharezzi Buffon, Ivar Jenner, Rafael Struick, Alta Ballah, Egy Maulana Vikri, dan Taisei Marukawa menjadi satu-satunya enam pemain klub BRI Super League Dewa United yang menerima panggilan. Sementara Persija Jakarta juga mengirim enam pemain bagi saat yang sama.

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Pengirim pemain ini menandai Dewa United sebagai klub penyumbang terbanyak pemain di jeda internasional FIFA Matchday November, bersandingan dengan Persija Jakarta.

Peran Pembuka Karier Berwikipedia Internasional

Taisei Marukawa dinatikan untuk memuat proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ia mempersiapkan dirinya untuk berpartisipasi di pertandingan internasional Iron Group (IKL) dengan wujud kehadiran WNI.

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Alta Ballah menolak tawaran tim nasional Liberia dan memilih untuk tetap mengintai paket panggilan Garuda. Jika terbentuk, ia akan dimanfaatkan di gawang Indonesia.

Dewa United Juga Kirimkan Bek Asing Untuk Tim Jamaika

Bek senior Damion Lowe, pemain berkebangsaan Jamaika, dikirim sebagai kekuatan tambahan bagi Reggae Boyz. Ia mendapat panggilan kembali untuk menghadapi Meksiko di babak perempat final Concacaf Nations League.

Mungkin beberapa pelanggan dapat digunakan untuk menegaskan kontribusi klub terhadap pembangunan berbasis bakat muda dan pelatihan lintas negara. Perkuatan ini dapat meningkatkan sinergi antara pemain domestik dan internasional serta melengkapi kebutuhan taktis dan taktikual pada kebutuh tahapan persiapan kompetisi berikutnya.

Langkah Selanjutnya dan Dampak Bagi Pemain

Menjelang 17 November 2026, para pemain akan kembali ke klub masing‑masing setelah sesi pelatihan intensif di Bali. Dari sisi karier individu, seleksi ini menandai peluang penting untuk menambahkan pengalaman prestasi internasionan serta menumbuhkan semangat kompetitif tinggi di balik Garuda.