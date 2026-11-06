Dewa United Calon Juara BRI Super League Pasca Menang Atas PSIM

Dewa United menjejak puncak klasemen BRI Super League setelah menang tipis atas PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Jumat 6 November 2026.

Dewa United berhasil merebut posisi puncak klasemen BRI Super League setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor dua gol satu gol dalam laga pekan kesembilan. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada hari Jumat tanggal 6 November 2026 ini menandai perubahan struktur peringkat klasemen yang signifikan bagi kedua klub tersebut. Kemenangan ini menjadikan Dewa United sebagai tim teratas dengan akumulasi poin yang solid.

Detil Pertandingan dan Skoring Akhir Laga

Dewa United membuka catatan gol melalui Denilson Junior pada menit ke-11 dengan eksekusi penalti yang tajam. Tim tamu ini mempertahankan keunggulan dengan aman hingga babak kedua. Pada menit ke-66, Ezequiel Vidal dari PSIM Yogyakarta berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu gol satu gol melalui gol tunggal yang sangat penting bagi harapan tim tuan rumah. Gol ini memberikan angin segar bagi PSIM dan membuat laga menjadi sangat ketat di menit-menit akhir.

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Kemenangan akhirnya ditentukan pada detik-detik akhir laga ketika Taisei Marukawa mencetak gol penentu pada menit ke-90 ditambahkan lima menit. Gol ini memastikan Dewa United pulang dengan tiga poin penuh dari Bantul. Kemenangan ini sangat krusial bagi status klasemen Dewa United di tengah kompetisi yang ketat. PSIM Yogyakarta harus menerima kekalahan yang cukup pahit di kandang sendiri karena kebobolan telat.

Analisis Pelatih Risto Neva terhadap Performa Tim

Pelatih Risto Neva mengakui bahwa timnya bermain di luar batas kemampuan standar melawan pemimpin klasemen. Ia menyatakan bahwa pemainnya sedikit kehilangan konsentrasi pada sepuluh menit terakhir pertandingan. Kelemahan konsentrasi ini menyebabkan PSIM kebobolan gol karena gagal membaca dinamika permainan dengan tepat di saat-saat kritis. Risto juga menjelaskan bahwa PSIM memulai serangan saling serang melawan tim lawan yang memiliki banyak pemain sangat cepat di lini serang.

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Kecepatan pemain lawan berhasil membuka ruang yang kemudian dieksploitasi melalui serangan balik cepat. Meskipun demikian, Risto Neva tetap sangat senang dengan kerja keras yang telah dikeluarkan seluruh pemain di lapangan. Ia meminta tim untuk terus melangkah maju dengan mempertahankan semangat juang yang tinggi. Risto juga menekankan pentingnya untuk menghindari jenis kesalahan defensif semacam itu di pertandingan mendatang agar tidak terulang kembali.

Kontroversi Keputusan Wasit dan Sikap Pemain PSIM

Beberapa keputusan perangkat pertandingan sepanjang laga menimbulkan rasa janggal bagi pihak PSIM Yogyakarta. Risto Neva menyatakan ketidaksukaannya terhadap penampilan wasit yang menurutnya mencari-cari alasan dan pembenaran untuk tim lawan. Ia menyoroti kejadian terakhir yang masih diragukan apakah itu memang handball atau tidak. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak yakin sepenuhnya dengan interpretasi wasit mengenai kasus tersebut.

Risto Neva juga mengkritik eksekusi penalti yang menurutnya terlalu berlebihan. Ia menilai pemain lawan sedang melihat ke arah lain saat bola datang dari belakang. Bagi pelatih asal Finlandia itu, bola tersebut datang dari belakang sehingga pemain tidak tahu ada orang di belakangnya. Ia juga merasa pertandingan terus dihentikan di menit-menit awal dianggap terlalu berlebihan oleh wasit, meski ia mengakui timnya tidak bisa berbuat apa-apa atas keputusan tersebut.

Bek PSIM Raka Cahyana menyampaikan kekecewaan mendalam atas hasil pertandingan yang kurang menyenangkan ini. Ia menyerahkan sepenuhnya penilaian terkait kinerja kepemimpinan wasit kepada publik luas. Raka mengakui bahwa terlalu lama menunggu keputusan wasit membuat pemain bingung di lapangan. Ia merasa sudah ada pelanggaran yang jelas namun tidak segera ditindak, yang membuat fokus tim terganggu.

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Dampak Klasemen dan Masa Depan Kedua Tim

Kekalahan ini membuat PSIM Yogyakarta tetap tidak beranjak dari posisi ke-15 klasemen sementara. Tim asal Yogyakarta tersebut masih berstatus dengan koleksi lima poin yang minim. Di sisi lain, tambahan tiga angka membawa Dewa United naik ke puncak klasemen liga. Dewa United sekarang memimpin dengan total 20 poin yang cukup jauh dari kejaran pesaing terdekat.

Pertemuan di pekan selanjutnya akan menjadi ujian besar bagi mental kedua tim ini. PSIM harus segera bangkit untuk keluar dari jurang degradasi atau setidaknya mengumpulkan poin. Sementara Dewa United harus mempertahankan konsistensi performa agar tidak kehilangan posisi teratas. Stabilitas permainan di fase akhir laga menjadi kunci utama keberhasilan kedua tim di sisa musim.