Dewa United Bidik Gelar Ketiga Beruntun EPC 2026 di Tangerang

Dewa United Banten menyasar juara Elite Pro Championship 2026 sebagai gelar ketiga beruntun dengan tantangan ketat dari BBM CLS Knights dan MVP Basketball.

Dewa United Banten menargetkan perolehan gelar juara ketiga secara berturut-turut pada ajang Elite Pro Championship 2026 yang akan diselenggarakan di Tangerang. Kompetisi bola basket tingkat usia di bawah dua puluh satu tahun ini dijadwalkan berlangsung selama periode empat November hingga dua Desember dua ribu dua puluh enam. Turnamen tingkat nasional tersebut menghadirkan sepuluh klub peserta yang telah dinyatakan siap untuk bersaing memperebutkan trofi bergengsi tersebut di kandang Dewa United Arena.

Tantangan Mental di Kompetisi U-21

Manajer Dewa United Basketball Elite, Yugo Wicaksono, mengakui bahwa mempertahankan status juara pada penyelenggaraan tahun ketiga kompetisi ini bukanlah tugas yang mudah. Ia menyatakan bahwa persaingan di kategori usia muda pada musim ini diprediksi akan berlangsung sangat ketat antar tim peserta. Yugo menilai bahwa kekuatan dari keseluruhan sepuluh klub yang berpartisipasi dalam turnamen tersebut sangat merata dan seimbang.

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Oleh karena itu, kesiapan mental para pemain akan menjadi faktor penentu utama dalam keberhasilan Dewa United di lapangan. Yugo menekankan bahwa tantangan dari tim lawan akan sangat berat dan menuntut konsentrasi tinggi dalam setiap pertandingan. Ia menjelaskan bahwa mentalitas adalah kunci utama yang akan menentukan hasil akhir kompetisi tersebut.

Dalam pernyataannya di Dewa United Arena, Tangerang, pada Minggu pertama bulan November dua ribu dua puluh enam, Yugo menegaskan bahwa target utama tim tetaplah meraih gelar juara. Ia menyadari bahwa lawan-lawan yang telah ia amati melalui scouting memiliki kualitas yang tangguh. Tantangan terbesar akan datang dari rival-rival yang siap memperjuangkan setiap poin dengan intensitas maksimal.

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Rivalitas Ketat dengan MVP dan CLS

Yugo secara spesifik menyebut MVP Basketball dan BBM CLS Knights sebagai dua tim yang dianggap memiliki potensi paling besar untuk menjadi pesaing terberat Dewa United. Kehadiran kedua tim ini menambah kompleksitas persaingan di putaran final turnamen. Dewa United menyadari bahwa kedua klub tersebut memiliki formasi dan kualitas pemain yang sangat kompetitif.

Pertemuan dengan BBM CLS Knights membawa misi balas dendam yang kuat bagi para pemain Dewa United. Tim asal Jawa Timur tersebut tercatat pernah mengalahkan Dewa United pada babak semifinal CLS International Cup dua ribu dua puluh enam di Surabaya. Kekalahan tersebut terjadi pada bulan Juli lalu dan menjadi pengalaman pahit yang masih fresh di benak tim.

Yugo mengakui bahwa pertandingan melawan CLS Knights kali ini akan bersifat sangat personal bagi para pemainnya. Hal ini karena komposisi pemain dari kedua tim dianggap sama dengan yang pernah bertanding di turnamen sebelumnya. Yugo memprediksi bahwa laga tersebut akan berlangsung habis-habisan dengan intensitas tinggi dari kedua kubu.

Apresiasi Perbasi dan Pengembangan IBL

Di luar persaingan sengit antarklub, Elite Pro Championship dua ribu dua puluh enam juga mendapat apresiasi positif dari pihak Perbasi Banten. Komite pelaksana menganggap ajang pembinaan pemain muda ini sangat strategis untuk mempersiapkan atlet menuju jenjang profesional di Indonesian Basketball League atau IBL.

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Vice Sekretaris Umum Dewan Persatuan Olahraga Kabupaten Lebak, Andri, menilai bahwa turnamen yang diinisiasi oleh manajemen Dewa United ini berfungsi sebagai wadah strategis. Ia menyatakan bahwa kompetisi ini menjadi sarana penting bagi pemain muda untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan mereka sebelum akhirnya melangkah ke level profesional. Proses pengembangan bakat ini diharapkan dapat menghasilkan atlet-atlet berkualitas yang siap bersaing di liga tertinggi basket Indonesia.