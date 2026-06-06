Dewa United Banten Tundukkan Pelita Jaya di Laga pertama Semifinal IBL 2026

Dewa United Banten memenangkan pertandingan pertama semifinal Indonesian Basketball League (IBL) 2026 dengan skor 78-76 atas Pelita Jaya Basketball Jakarta dalam seri best-of-five yang-diselenggarakan di GOR GMSB Kuningan, Jakarta, Sabtu (6 Juni 2026). Kemenangan ini memastikan Dewa United leading series 1-0 serta terus mengincar tempat final.

Dalam pertandingan dramatis yang digelar di GOR GMSB Kuningan, Jakarta, Sabtu (6 Juni 2026), tim Dewa United Banten berhasil memenangkan laga pertama seri semifinal Indonesian Basketball League (IBL) 2026 dengan skor akhir 78-76 atas Pelita Jaya Basketball Jakarta .

Pertandingan yang merupakan bagian dari sistem best-of-five iniDimulai dengan intensitas tinggi dari kedua belah pihak. Dewa United Banten, yang menjadi tuan rumah dalam laga ini, menunjukkan konsistensi serangan dari awal quarter pertama sementara Pelita Jaya berusaha mengejar melalui kombinasi pemain dalam dan luar. Di kuartal pertama, Dewa United mengambil keunggulan awal dengan skor 22-18, terutama berkat aksi stealdan block dari Joshua Bryan Ibarra yang menonjol di defensesi.

Namun di quarter kedua, Pelita Jaya mulai menemukan ritmenya melalui andalan andakara Prastawa Dhyaksa yang menorehkan 8 poin sekuartal mencapi selisih 4 poin. Di halftime, skor 39-35 masih Melliputi Dewa United menutup half Pertandingan sempurna Entered di quarter ketiga, Pelita Jaya benar-benar mengamankan serangan mereka dengan tiga poin a dari Jeffree David Withey, namun Dewa United di kepalanya oleh Patrick Nikolas yang berhasil mengembalikan keunggulan 6 poin di akhir quarter.

Quarter menjadi krusial, Donell Cooper Il menjadi penyelamat untuk Dewa United dengan memasukkan dua layup penting di menit-menit akhir, sementara usaha balasan dari Pelita Jaya melalui Withey dan Ibarra berhasil dipblok oleh Bryan. Di detik-detik terakhir, dengan skor 78-76, tim Dewa United berhasil mempertahankan keunggulan meski kehilangan keunggulan rebound akhir. Pelatih Dewa United, Lukas S. Tanuwijaya, mengaku puas dengan kinerja tim khususnya di defense, meski mengakui masih banyak kesalahan yang perlu diperbaiki untuk pertandingan berikutnya.

Sementara itu, pelatih Pelita Jaya, Johannis Winar, mengecewakan hasil tersebut karena seharusnya timnya bisa memenangkan laga pertama dengan eksekusi free throw yang kurang tepat di menit terakhir. Laga kedua dari seri ini akan digelar pada Rabu (10 Juni 2026) di venue yang sama, di mana Pelita Jaya diharapkan dapat membalikkan keadaan. Dengan kemenangan ini, Dewa United memimpin series 1-0





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