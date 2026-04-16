Dewa United Banten Telan Kekalahan Perdana di BCL Asia-East 2026

Dewa United Banten harus mengakui keunggulan tuan rumah Johor Southern Tigers dengan skor tipis 87-90 dalam laga lanjutan Grup A Basketball Champions League (BCL) Asia-East 2026. Meski mengalami kekalahan perdana, tim Indonesia ini masih memimpin klasemen grup.

Dewa United Banten menghadapi kekalahan pertama mereka di Basketball Champions League (BCL) Asia-East 2026 setelah menyerah tipis 87-90 dari tuan rumah Johor Southern Tigers di Johor Bahru, Malaysia, pada Kamis, 16 April 2026. Meskipun demikian, tim asuhan pelatih Agusti Julbe tersebut tetap kokoh di puncak klasemen Grup A. Menurut data dari laman FIBA, Dewa United mengoleksi tujuh poin dari tiga kemenangan dan satu kekalahan.

Di sisi lain, Johor yang meraih kemenangan perdananya di BCL Asia-East 2026 setelah mengalahkan Dewa United, menempati posisi ketiga atau juru kunci grup dengan empat poin, hasil dari satu kemenangan dan dua kekalahan. Wakil Thailand, Hi-Tech, menduduki peringkat kedua Grup A dengan perolehan poin yang sama, empat poin, namun unggul dalam selisih skor dari tiga pertandingan yang telah dilakoni. Pertandingan melawan Johor tampaknya dimulai dengan lesu bagi Dewa United. Sejak awal laga, mereka kesulitan untuk menyamai bahkan mengejar perolehan poin yang dicetak oleh tim tuan rumah. Sempat unggul tipis 4-3 berkat dua poin yang dicetak oleh Troy Gillenwater, momentum tersebut tidak bertahan lama. Dewa United terus berada di bawah tekanan, bahkan tertinggal cukup jauh 18-33 hanya satu menit sebelum kuarter pertama berakhir. Johor berhasil menutup periode pembuka dengan keunggulan signifikan 37-18. Memasuki kuarter kedua, Dewa United mulai bangkit. Dimulai dengan sebuah tembakan tiga angka dari Dio Saputra, diikuti oleh upaya keras Joshua Ibarra dan Troy Gillenwater, Dewa United berupaya memangkas defisit poin. Ibarra berhasil mendekatkan jarak menjadi 46-52 melalui lemparan bebas. Pertahanan Dewa United yang semakin rapat berhasil menyulitkan serangan Johor, dan hasilnya, tim asal Indonesia ini berhasil menutup paruh pertama pertandingan dengan skor 54-56, hanya tertinggal dua poin. Selepas jeda istirahat, Dewa United kembali menunjukkan intensitas permainan yang tinggi, tidak mengendurkan tekanan terhadap Johor. Mereka bahkan sempat berbalik unggul 65-62 lewat dua poin yang dicetak oleh Joshua Ibarra. Namun, laju permainan Dewa United kembali mengalami perlambatan. Johor secara bertahap berhasil mengumpulkan poin demi poin dan mengakhiri kuarter ketiga dengan keunggulan 72-68. Memasuki kuarter terakhir, Dewa United sempat memberikan kejutan dengan memimpin 77-75 melalui aksi Disi Rio. Akan tetapi, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan. Johor terus memberikan tekanan dan akhirnya berhasil membalikkan keadaan, memenangkan pertandingan dengan skor akhir 90-87. Kekalahan ini menjadi catatan perdana bagi Dewa United di kompetisi BCL Asia-East 2026, meskipun posisi puncak klasemen Grup A masih aman





