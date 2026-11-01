Dewa United Banten Gelar Elite Pro Championship 2026 di Tangerang

Dewa United Banten menggelar Elite Pro Championship musim ketiga untuk menjaring talenta muda basket menuju IBL, diikuti 10 klub dari Jawa hingga Kalimantan.

Kabupaten Tangerang, Minggu 1 November 2026 - Kompetisi bola basket bergengsi bertajuk Elite Pro Championship musim ke-3 kembali dilaksanakan dengan antusiasme tinggi. Acara ini diselenggarakan oleh Dewa United Banten Basketball di Dewa United Arena, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, pada hari Minggu tanggal 1 November 2026. Kehadiran sejumlah atlet dan pelatih dari berbagai klub menjadi indikator kuatnya minat para pegiat basket terhadap ajang ini.

Inisiatif Membina Talenta Muda Menuju Pro

Klub Dewa United Banten kembali menggulirkan kompetisi antar klub Kelompok Umur U-21 sebagai wadah strategis pembinaan. Tujuannya jelas, yaitu untuk menjaring talenta-talenta muda berbakat guna menuju jenjang profesional di masa depan. Penyelenggaraan Elite Pro Championship tahun 2026 ini mencakup skala yang lebih besar dibandingkan edisi sebelumnya. Dengan format yang lebih eksklusif, komitman terhadap pembinaan pemain muda Indonesia terlihat sangat kuat.

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Andri S. Permana, sebagai Wakil Sekretaris Umum DPD Perbasi Banten, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif ini. Ia menyatakan bahwa ajang yang digagas Dewa United Banten terbukti efektif melahirkan atlet-atlet yang kini bersaing di Indonesian Basketball League. Menurutnya, kompetisi ini menjadi persiapan akhir yang krusial bagi para pemain muda sebelum terjun ke level profesional.

Keterwakilan Klub dari Luar Pulau Jawa

Peserta Elite Pro Championship 2026 tahun ini berjumlah sepuluh klub dari berbagai daerah di Indonesia. Di antara mereka terdapat klub-klub legendaris dengan sejarah panjang, seperti CLS Surabaya dan Bhinneka Solo. Yang menarik, basket nasional kini tidak lagi didominasi oleh Pulau Jawa saja. Terdapat keterwakilan klub dari luar Jawa, seperti perwakilan dari Kalimantan, yang patut diapresiasi.

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Andri menekankan pentingnya pemerataan pembinaan basket di seluruh nusantara. Ia berharap ke depannya Elite Pro Championship dapat dilaksanakan secara serangkaian di seluruh Indonesia. Hal ini untuk memastikan bahwa potensi talenta dari berbagai daerah dapat tersalurkan dengan baik dan mendapatkan panggung kompetisi yang berkualitas.

Kompetisi Eksklusif dengan Skuad Terbaik

Format dan kualitas kompetisi pada tahun ini dinilai jauh lebih kompetitif. Setiap klub yang mengikuti membawa skuad terbaik mereka yang telah melalui rekrutmen ketat. Persiapan yang matang menjadi kunci utama setiap peserta dalam menghadapi tantangan di arena ini. Bahkan, beberapa klub peserta Indonesian Basketball League turut mengirimkan perwakilan untuk berkompetisi.

Andri menyebutkan bahwa perbedaan utama dibandingkan edisi sebelumnya adalah kualitas pemain yang dibawa masing-masing klub. Semua tim menunjukkan pemain-pemain terbaik dengan strategi persiapan yang sudah direncanakan dengan sangat detail. Pada seri final nanti, format pertandingan akan mempertajam tingkat kesulitan bagi para peserta.

Optimisme Tim Daerah Bersaing di Niveau Atas

Alexander Ralphael, seorang pebasket dari klub Spartans asal Banjarbaru, Kalimantan, menyampaikan rasa antusiasnya. Ia认为 bahwa keikutsertaan Spartans di Elite Pro Championship 2026 adalah momentum penting. Ini menjadi sarana bagi tim daerah untuk membuktikan kapasitasnya dalam bersaing dengan klub-klub dari Pulau Jawa.

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Bagi tim dari luar Jawa, turnamen kelas atas ini adalah kesempatan berharga. Alexander menegaskan bahwa timnya sangat optimistis menghadapi tantangan ini. Mereka telah menghabiskan waktu satu setengah bulan terakhir untuk mempersiapkan strategi secara matang.

Keyakinan tim Spartans berasal dari proses persiapan yang serius dan dukungan moral dari Tuhan. Mereka berencana melakukan yang terbaik di setiap pertandingan yang akan datang. Kehadiran tim dari Kalimantan ini menambah warna dan kompetisi yang lebih sehat dalam ajang Elite Pro Championship.