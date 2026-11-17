Pasangan ganda putra Indonesia Devin Artha Wahyudi dan Ali Faathir Rayhan tersingkir di putaran pertama Hong Kong Open 2026 setelah kalah dari pasangan Tiongkok. Namun, mereka optimistis dengan perbaikan mental di lapangan.

Pasangan ganda putra Indonesia Devin Artha Wahyudi dan Ali Faathir Rayhan resmi tersingkir dari kompetisi bulu tangkis Hong Kong Open 2026. Kehadiran mereka di Kai Tak Arena, Hong Kong, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2026, diakhiri dengan kekalahan di babak putaran pertama atau 32 besar turnamen tingkat internasional tersebut.

Detail Pertandingan vs Pasangan Tiongkok

Dengan status sebagai pasangan yang menempati peringkat ke-34 dunia, Devin Artha Wahyudi dan Ali Faathir Rayhan menghadapi tantangan berat dari pasangan tuan rumah asal Tiongkok, He Ji Ting dan Ren Xiang Yu. Hasil akhir pertandingan ini memastikan bahwa wakil Merah Putih tidak dapat melaju ke babak selanjutnya di putaran pertama Hong Kong Open 2026.

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Pertandingan diawali dengan dominasi dari sisi Indonesia di gim pertama. Devin/Faathir menunjukkan permainan yang solid dan mampu mencatatkan keunggulan dengan skor 21-17. Kemenangan pada gim pembuka ini memberikan kepercayaan diri awal bagi pasangan Indonesia sebelum memasuki babak penentuan berikutnya.

Namun, momentum positif tersebut tidak bertahan lama. He Ji Ting dan Ren Xiang Yu bangkit di gim kedua dan berhasil membalikkan keadaan dengan kemenangan tipis 17-21. Kegagalan mempertahankan keunggulan di set kedua menjadi titik balik yang menentukan hasil pertandingan secara keseluruhan bagi pasangan Indonesia.

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Persepsi Positif dari Ali Faathir Rayhan

Ali Faathir Rayhan menyampaikan pandangan optimistis terkait penampilan timnya di turnamen ini. Meskipun harus mengakui kegagalan untuk meraih kemenangan hari ini, ia menilai adanya perkembangan yang sangat positif dari aspek mentalitas pemain di atas lapangan.

Menurut Faathir, dirinya dan rekan sepasangan Devin Artha Wahyudi merasa bermain lebih oke, lebih tenang, dan lebih percaya diri dibandingkan dengan performa mereka sebelumnya. Keyakinan akan perbaikan psikologis ini diyakini menjadi modal berharga bagi keduanya untuk memperbaiki penampilan pada turnamen berikutnya yang akan segera digelar.

Kendala Teknis dan Perubahan Tempo Lawan

Di sisi lain, Devin Artha Wahyudi mengidentifikasi adanya kelemahan teknis yang masih harus diperbaiki. Ia mengakui bahwa masih banyak kesalahan mandiri yang dilakukan selama pertandingan berlangsung, terutama ketika lawan mulai mengubah ritme permainan dengan cepat.

Devin menjelaskan bahwa di gim kedua, timnya berhasil menekan lawan hingga pertengahan poin. Namun, strategi He Ji Ting dan Ren Xiang Yu untuk mempercepat tempo permainan di depan net berhasil membuat pasangan Indonesia tertekan kembali. Situasi yang kurang lebih sama terjadi kembali pada gim ketiga, yang membuat tim Indonesia sulit mengungguli lawan secara konsisten.

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Ekspektasi untuk Turnamen Masa Depan

Kekalahan dalam putaran pertama Hong Kong Open 2026 ini tidak dilihat sebagai akhir dari perjalanan, melainkan sebagai bagian dari proses evaluasi bagi pasangan ganda putra Indonesia. Para pemain menyadari bahwa konsistensi dalam menghadapi perubahan strategi lawan masih menjadi prioritas utama perbaikan.

Bagi Devin/Faathir, pengalaman menghadapi pasangan top dunia seperti He Ji Ting dan Ren Xiang Yu di panggung internasional merupakan pelajaran berharga. Dengan mentalitas yang sudah mulai membaik, keduanya berharap dapat mencetak hasil yang lebih baik pada kesempatan berikutnya dalam kalender bulu tangkis profesional.