Polisi memastikan lima anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terluka dalam insiden penyerangan di kawasan PIK. Penyidikan masih berlanjut untuk mengungkap keterlibatan pihak keamanan dan pelaku asal Cengkareng.

Komisioner Besar Budi Waseso selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabaghum) Polda Metro Jaya mengonfirmasi bahwa lima personel Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengalami luka-luka akibat insiden penyerangan. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara, pada Kamis malam tanggal 19 November 2026. Klarifikasi jumlah korban ini dilayangkan untuk meluruskan informasi awal yang beredar di masyarakat bahwa hanya dua anggota kepolisian yang menjadi korban.

Klarifikasi Jumlah Korban dan Kondisi Medis

Penjelasan resmi mengenai jumlah korban terluka disampaikan langsung oleh Kabaghum Polda Metro Jaya pada Jumat tanggal 20 November 2026. Budi Waseso menegaskan dengan tegas bahwa ada lima personel yang mengalami cedera fisik selama kejadian berlangsung. Tiga dari lima anggota tersebut dinyatakan telah menjalani rawat jalan dan dapat kembali ke aktivitas normal. Sementara itu, dua anggota lainnya masih memerlukan perawatan intensif di fasilitas rumah sakit.

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Kondisi medis kedua personel yang menjalani perawatan inap berada di dua lokasi berbeda. Satu orang dirawat di Rumah Sakit Atma Jaya yang terletak di kawasan PIK, Jakarta Utara. Pasien kedua dirawat di Rumah Sakit Polri dengan status cedera yang masih memerlukan pemantauan khusus. Kapolda dan Wakapolda sempat mengunjungi salah satu pasien di RS Atma Jaya untuk memberikan dukungan moril dan mendoakan kesembuhan para petugas.

Mekanisme Insiden dan Peran Petugas Keamanan

Sebelum menyeruak menjadi kekerasan fisik, insiden ini bermula dari kegiatan penindakan narkotika di Kampung Ambon, Jakarta Barat. Anggota Satres Narkoba melakukan pengungkapan terhadap satu orang yang diduga sebagai pengguna sekaligus pengedar narkotika. Setelah tersangka diamankan, sekelompok orang yang tidak dikenal mulai menyerang petugas kepolisian di lokasi tersebut. Untuk menghindari eskalasi konfrontasi yang lebih besar, tim satgas segera memindahkan kendaraan ke arah kawasan PIK.

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Selagi dalam perjalanan, kendaraan yang ditumpangi polisi diserang oleh kerumunan yang sama. Kelompok penyerang tersebut berteriak-teriak menuduh petugas sebagai pelaku tindak tabrak lari. Teriakan provokatif ini menarik perhatian petugas keamanan yang sedang berjaga di pos jaga kawasan PIK. Responding cepat dari petugas keamanan ini kemudian mengubah dinamika kejadian secara drastis dan menjadi pusat perhatian dalam penyelidikan.

Petugas keamanan tersebut kemudian menghentikan kendaraan polisi dengan cara bergelantungan pada bagian kap mobil. Kondisi ini terjadi meskipun anggota kepolisian di dalam kendaraan sudah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan secara lisan menjelaskan identitas resmi mereka sebagai tim Satres Narkoba. Budi Waseso menyebutkan bahwa kemungkinan besar petugas keamanan memiliki persepsi berbeda mengenai situasi darurat yang sedang terjadi di dalam kendaraan.

Identitas Pelaku dan Langkah Penyidikan Lanjutan

Penyidik Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap dua tersangka utama yang diduga terlibat langsung dalam pengeroyokan tersebut. Kedua tersangka tersebut diamankan pada Minggu dini hari tanggal 22 November 2026 di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Identitas tersangka tersebut adalah RS dengan usia 30 tahun dan RSL dengan usia 24 tahun. Kedua nama ini sedang dalam proses pemeriksaan intensif untuk mendalami peran masing-masing dalam aksi kekerasan.

Selain kedua tersangka tersebut, penyidik juga memproses keterangan dari seorang petugas keamanan berinisial YMS yang berusia 18 tahun. Keterangan dari YMS ini diperlukan untuk memahami rantai kejadian dan apakah ada unsur kesengajaan dalam penindakan terhadap kendaraan polisi. Budi Waseso menegaskan bahwa tim Krimum Polda Metro Jaya sedang bekerja keras menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar tersangka yang sudah tertangkap.

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Proses pengumpulan alat bukti masih berlangsung secara masif untuk memperkuat dalang di balik kejadian ini. Polisi terus memburu anggota kelompok penyerang yang masih bebas dan belum teridentifikasi identitasnya. Satu orang tersangka kasus narkotika yang diamankan awal di Kampung Ambon masih menjalani proses penanganan hukum di Polres Metro Jakarta Barat sebagai bagian terpisah dari kasus penyerangan personel kepolisian.