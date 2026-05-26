Detik-detik Penangkapan Selebgram Brunei Woodyrman Pelaku Penganiayaan Maut di Blok M

Penangkapan terhadap selebgram Brunei Woodyrman sebagai pelaku penganiayaan yang menewaskan warga negara asing di Blok M, Jakarta Selatan, didokumentasikan dalam video yang memperlihatkan interogasi, penggeledahan, dan pengantaraan ke Polda Metro. Kasus ini bermula dari keributan pada 6 Mei 2026 yang berujung pada kematian korban pada 16 Mei 2026, serta mengungkap dugaan penggunaan obat keras dalam massa anarkis.

Kasus penganiayaan maut yang menewaskan warga negara asing (WNA) asal Brunei Darussalam berinisial MHF di kawasan Blok M , Jakarta Selatan, kembali menuai sorotan publik setelah berbagai fakta baru terungkap.

Pelaku, seorang selebgram Brunei bernama Woodyrman atau dikenal dengan inisial MIA, ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada Senin dini hari, 25 Mei 2026. Penangkapan terjadi setelah polisi datang ke lokasi di acompani sekuriti membawa surat penangkapan. Saat pintu rumah dibuka oleh seorang wanita, polisi langsung masuk menemukan Woodyrman mengenakan baju 'lekbong'. Ia diminta duduk dan diinterogasi, kemudian diminta menunjukkan pakaian yang dipakai saat kejadian.

Pakaian hingga sepatu tersebut ia keluarkan dan digelar di lantai untukdigeledah. Setelah itu, Woodyrman digiring ke Markas Polda Metro Jaya dengan kondisi tertunduk lesu dan tangan terikat kabel ties. Kasus ini bermula dari keributan di Blok M Hub, Melawai, Kebayoran Baru, pada Rabu dini hari, 6 Mei 2026. Dalam video viral, korban terlihat terlibat cekcok dengan pelaku sebelum terkapar di jalan diduga dipukul menggunakan paper bag berisi botol kaca.

Korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) namun meninggal dunia pada 16 Mei 2026. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap pelaku di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain fakta penangkapan, polisi juga mengungkap dugaan penggunaan obat keras di kalangan massa aksi anarkis yang diduga memicu keberanian berlebihan hingga nekat melawan aparat.

Kasus ini juga dikaitkan dengan dua pelapor yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah berinisial ICS dan SR.





Profil Woodyrman, Selebgram Penganiaya Warga Negara Brunei Darussalam di Blok M sampai Tewas
Selebgram Woodyrman ditangkap Polda Metro Jaya atas dugaan penganiayaan berat yang menyebabkan seorang WNA meninggal dunia.

Selebgram Brunei Woodyrman Akui Mabuk saat Hantam Rekannya Pakai Botol hingga Tewas
Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Woodyrman saat menjalani pemeriksaan.

Pengakuan Mengejutkan Selebgram Brunei Woodyrman Saat Lakukan Aksi Brutal Habisi Sesama WNA di Blok M
Fakta baru terungkap dalam kasus penganiayaan maut yang menewaskan warga negara asing (WNA) Brunei Darussalam berinisial MHF (30) di kawasan Blok M, Jaksel.

WN Brunei Tewas di Kawasan Blok M, Inilah Detik-detik Polisi Amankan Terduga Pelaku
Korban mengalami luka di bagian kepala setelah diduga dianiaya menggunakan botol oleh pelaku.

