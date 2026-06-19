Detik-detik Penangkapan Roy Suryo: Keluarga Protes karena Dianggap Mengganggu Privasi dan Khawatir Oknom Polisi Palsu

Penangkapan Roy Suryo oleh Polda Metro JayaMenuangkan protes dari keluarga karena penyidik masuk ke sekitar rumah tanpa kehadiran kuasa hukum. Istri Roy Suryo marah karena dianggap privasinya diganggu. Tim kuasa hukum mempertanyakan dasar hukum penangkapan mengingat kooperatifnya klien.

Detik-detik penangkapan Roy Suryo oleh penyidik Polda Metro Jaya terjadi pada Jumat pagi, 19 Juni 2026, di kediamannya di kawasan Bintaro , Tangerang. 时序 penjemputan dimulai ketika tim penyidik datang tanpa kehadiran kuasa hukum yang diharapkan keluarga.

Istri Roy Suryo, Bu Ririn, bersama dengan Roy menolak menandatangani surat penangkapan karena menganggap tindakan itu mengganggu privasi dan khawatir akan kemungkinan adanya oknum yang menyamar sebagai polisi. Stick kuasa hukum, Ahmad Khozinudin, menjelaskan bahwa keluarga meminta kehadiran penasihat hukum untuk memastikan identitas dan kewenangan petugas yang melakukan penangkapan. Permintaan tersebut tidak diabuli, sehingga penyidik melanjutkan proses meskipun Roy Suryo telah kooperatif dalam proses hukum, termasuk memenuhi kewajiban wajib lapor.

Penyidik berargumen bahwa mereka khawatir Roy Suryo akan melarikan diri, sehingga masuk ke areas sekitar rumah untuk melakukan pengecekan. Hal itu membuat istri Roy Suryo marah karena dianggap sebagai pelanggaran privasi. Tim kuasa hukum juga mempertanyakan alasan objektif maupun subjektif yang menjadi dasar penggunaan upaya paksa berupa penangkapan mengingat sikap kooperatif klien. Mereka berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan setelah penangkapan.

Kejadian ini menusuk perhatian karena Roy Suryo merupakan pakar telematika dari keluarga bangsawan Yogyakarta dan juga tersangka dalam kasus tudingan ijazah Jokowi, bersama dr Tifa yang ditangkap sekitar 10 menit sebelumnya. Kasus ini menimbulkan spekulasi mengenai intervensi politik karena keduanya selalu memenuhi kewajiban hukum.

Di luarKontek, ada berita lain seperti penangkapan Komisaris Hanania Travel sebagai tersangka kasus ASF (30), eksekusi lahan terbesar di Indonesia di kawasan eks hotel Sultan, pengaktifan kembali Satgas anti judi selama Piala Dunia 2026, serta vonis terhadap personel BAIS TNI. Namun fokus utama adalah kronologi penangkapan Roy Suryo yang dianggap represif oleh tim hukumnya. Pokok-pokok isu meliputi perlindungan hak tersangka, prosedur penangkapan, privasi, dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang.

Berita ini muncul dalam konteks ketegangan politik dan hukum yang meningkat di Indonesia, khususnya terkait kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik





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