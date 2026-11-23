Rockstar Games menghadirkan Red Phoenix di GTA 6 dengan desain ikonik terinspirasi Pontiac Firebird Trans Am 1977, mencakup grafis Screaming Chicken dan elemen desain unik.

Game Grand Theft Auto 6 resmi memperkenalkan kendaraan fiktif bernama Red Phoenix yang telah menarik perhatian luas dari komunitas penggemar otomotif dan gamer. Kendaraan ini memiliki desain visual yang sangat erat kaitannya dengan mobil legendaris dunia nyata, yaitu Pontiac Firebird Trans Am generasi 1977 hingga 1978. Laporan terbaru dari situs otomotif CarScoops pada Senin (23/11/2026) mengonfirmasi bahwa elemen desain pada kap mesin mobil fiktif tersebut meniru grafis ikonik " Screaming Chicken" berwarna emas yang menjadi ciri khas mobil asli. Keputusan Rockstar Games untuk menciptakan kendaraan tiruan ini bukan tanpa strategi jelas, melainkan hasil pertimbangan kompleks mengenai hak cipta dan kreativitas.

Mekanisme Akses dan Misi Unwanted Attention

Red Phoenix dapat diakses oleh pemain melalui misi awal yang diberi judul Unwanted Attention dalam alur permainan Grand Theft Auto 6. Misi ini menuntut pemain untuk menyusup ke dalam area penyimpanan kendaraan sitaan milik polisi. Target utama misi ini adalah menemukan dan membawa kabur Red Phoenix yang terletak di bagian belakang kompleks keamanan. Lokasi spesifik mobil ini terhubung langsung dengan sebuah truk derek, yang menjadi petunjuk visual penting bagi pemain untuk mengidentifikasi posisi kendaraan yang diinginkan.

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Untuk berhasil menyusup ke area terlarang tersebut, pemain disarankan memanfaatkan alat pengangkat atau man lift berwarna kuning. Penggunaan alat berat ini dinilai jauh lebih praktis dan efisien dibandingkan upaya tradisional seperti melompati tembok pembatas yang mengelilingi fasilitas kepolisian. Setelah mencapai atap kompleks menggunakan man lift, pemain perlu terus bergerak menuju sebuah kantor kecil yang terletak di dekat gerbang utama. Di dalam kantor kecil tersebut, terdapat tombol krusial yang harus ditekan untuk membuka gerbang listrik yang mengarah ke area penyimpanan kendaraan.

Setelah gerbang terbuka, langkah selanjutnya adalah melepaskan pengait pada truk derek yang menancap pada Red Phoenix . Pemain kemudian harus menyalakan mesin mobil secara paksa atau hotwire karena sistem kunci standar mungkin tidak dapat diakses. Proses ini dirancang untuk memberikan tantangan dan kesan realistis dalam upaya pencurian kendaraan. Setelah mobil berhasil dinyalakan, pemain langsung memiliki kendali penuh untuk membawa Red Phoenix keluar dari kompleks kepolisian dengan cepat sebelum alarm terpicu atau patroli polisi tiba di lokasi.

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Analisis Desain dan Inspirasi Pontiac Firebird 1977

Kemiripan visual antara Red Phoenix dan Pontiac Firebird Trans Am 1977 terlihat sangat jelas pada berbagai elemen desain eksteriornya. Bagian depan mobil menampilkan bentuk bumper dan konfigurasi lampu yang menyerupai desain generasi pertama Firebird dari tahun 1977 hingga 1978. Namun, fitur paling mencolok dan menjadi daya tarik utama terletak pada kap mesin. Red Phoenix menampilkan grafis berwarna emas berukuran besar yang merupakan adaptasi dari decal "Screaming Chicken". Grafis tersebut dimodifikasi oleh tim desain Rockstar Games sehingga terlihat menyerupai dua sayap naga yang elegan, memberikan sentuhan fantasi yang unik namun tetap mudah dikenali oleh penggemar mobil klasik.

Selain grafis pada kap mesin, inspirasi dari Pontiac Firebird Trans Am juga terlihat pada penggunaan atap bergaya T-top. Desain atap ini terdiri dari dua panel yang dapat dilepas, meninggalkan bagian tengah atap sebagai penghubung yang terbuka. Fitur ini tidak hanya memberikan estetika sporty yang khas dari mobil muscle car era 1970-an, tetapi juga meningkatkan imersi permainan dengan meniru pengalaman berkendara nyata. Kombinasi antara elemen depan yang klasik dan sentuhan atap T-top menciptakan profil siluet yang ikonik dan kuat.

Di sisi lain, Rockstar Games melakukan modifikasi signifikan pada bagian belakang Red Phoenix untuk membedakan kendaraan fiktif ini dari pendiri aslinya. Jika Pontiac Firebird Trans Am asli menggunakan lampu belakang berbentuk horizontal yang panjang, Red Phoenix justru dilengkapi dengan empat lampu rem yang berbentuk bulat. Desain lampu belakang ini memiliki kemiripan dengan gaya yang diterapkan pada Chevrolet Camaro generasi 1970 hingga 1973. Selain lampu, bumper belakang Red Phoenix dibuat lebih menonjol dan tebal dibandingkan dengan model Pontiac aslinya, menambah kesan gagah dan kokoh pada tampilan keseluruhan mobil.

Strategi Bisnis dan Kebebasan Kreatif Rockstar Games

Keputusan Rockstar Games untuk tidak menggunakan nama dan identitas merek otomotif sungguhan dalam seri Grand Theft Auto didasarkan pada alasan strategis yang telah berlangsung lama. Salah satu pendiri perusahaan, Jamie King , pernah mengungkapkan bahwa biaya lisensi kendaraan dari pabrikan asli sangatlah besar dan dapat membebani anggaran produksi secara signifikan. Dengan menciptakan kendaraan tiruan seperti Red Phoenix , perusahaan dapat meniru desain ikonik tanpa harus mengeluarkan biaya lisensi yang mahal untuk setiap model mobil yang dimasukkan ke dalam game.

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Selain faktor ekonomi, alasan utama lainnya adalah keinginan Rockstar Games untuk mempertahankan kebebasan kreatif penuh. Memiliki kendali total atas desain kendaraan memungkinkan tim untuk menyesuaikan proporsi, warna, dan fitur tanpa batasan panduan merek dari pabrikan otomotif nyata. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat tema utama Grand Theft Auto 6 yang banyak mengangkat aktivitas kriminal dan dunia gelap. Tidak semua produsen otomotif nasional maupun internasional tertarik untuk memiliki merek mereka dikaitkan dengan permainan yang menampilkan aksi kriminal, pencurian, dan konflik dengan penegak hukum.

Kehadiran Red Phoenix dalam Grand Theft Auto 6 menandai keberhasilan strategi Rockstar Games dalam menghadirkan nuansa otomotif klasik tanpa komplikasi hukum. Pemain kini tidak perlu menunggu misi khusus di bagian akhir permainan untuk mendapatkan kendaraan menarik ini, karena telah tersedia sejak misi awal Unwanted Attention . Hal ini memperkaya pengalaman bermain dengan memberikan akses lebih cepat ke koleksi kendaraan yang beragam dan bersejarah. Inovasi desain ini semakin membuktikan bahwa kreativitas tanpa batasan lisensi dapat menghasilkan produk yang tetap setia pada spirit asli mobil ikonik dunia nyata.