Desain rumah desa dengan nuansa Japandi yang memadukan elemen kayu dan bata ekspos kini menjadi tren hunian di 2026 dan dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang.

Desain Japandi bukan sekadar tren, melainkan juga sebuah filosofi hidup yang menghargai keindahan dalam ketidaksempurnaan dan kenyamanan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip desain dari dua budaya yang berbeda, Japandi berhasil menciptakan ruang yang rapi, tenang, dan menenangkan, jauh dari kesan pengap atau sumpek. Penggunaan material alami seperti kayu dan bata ekspos menjadi elemen kunci dalam mewujudkan gaya ini, memberikan tekstur dan karakter yang kuat pada hunian.

Artikel ini akan membahas desain rumah desa dengan nuansa Japandi yang menggunakan kayu dan bata ekspos, yang dapat menjadi inspirasi bagi Anda. Berikut adalah informasi selengkapnya yang dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (29/5/2026). Desain Rumah Desa Nuansa Japandi Pakai Kayu dan Bata Ekspos/Gemini AI 2026 Liputan6.com Desain ini menekankan pada keterbukaan ruang, sehingga menciptakan suasana yang lapang dan sirkulasi udara yang optimal.

Konsep ini sangat ideal untuk kawasan pedesaan, karena mampu memberikan kesan luas pada rumah meskipun dibangun di atas lahan yang terbatas. Sementara itu, aksen kayu berwarna terang diterapkan pada lantai, plafon, dan berbagai furnitur. Penggunaan material kayu yang cerah pada dinding, plafon, lantai, dan furnitur menciptakan suasana yang hangat dan menenangkan. Konsep ini juga mengintegrasikan ruang tamu, ruang makan, dan dapur dalam satu area tanpa banyak sekat permanen, sehingga memungkinkan cahaya alami masuk secara maksimal.

Desain Rumah Desa Nuansa Japandi Pakai Kayu dan Bata Ekspos/Gemini AI 2026 Liputan6.com Desain ini menekankan penggunaan kayu sebagai material utama dalam struktur dan tampilan luar rumah. Material kayu menciptakan suasana yang harmonis dengan alam sekitar, sehingga memberikan kesan hangat dan alami yang sangat terasa. Sebagai penambah kontras dan karakter, beberapa bagian fasad atau dinding menggunakan bata merah ekspos. Bata merah ekspos ini memiliki permukaan yang tidak rata, yang menambah kesan natural dan sedikit





