Desain Inovatif Sekolah Rakyat: Perpustakaan Jadi Jantung Literasi dan Ruang Komunitas

Kementerian Sosial meluncurkan konsep desain baru untuk Sekolah Rakyat, menempatkan perpustakaan di lokasi strategis sebagai pusat aktivitas literasi dan ruang interaksi masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong kebiasaan membaca di kalangan siswa serta warga umum.

Kementerian Sosial melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, memaparkan sebuah visi desain baru yang revolusioner untuk Sekolah Rakyat . Inisiatif ini diungkapkan dalam sebuah acara peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi para tenaga pengelola perpustakaan sekolah rakyat di Serpong, Tangerang, pada Rabu, 15 April 2026. Gus Ipul menekankan pergeseran paradigma mengenai fungsi perpustakaan.

Menurutnya, perpustakaan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai gudang buku atau tempat belajar semata. Lebih dari itu, perpustakaan harus menjelma menjadi sebuah ruang alternatif yang dinamis, tempat para siswa dapat mengeksplorasi minat dan bakat mereka melalui berbagai aktivitas positif. Visi ini melampaui batas-batas sekolah. Gus Ipul menyampaikan harapannya agar ke depan, perpustakaan Sekolah Rakyat tidak hanya terbatas melayani kebutuhan para siswa internal, namun juga terbuka untuk diakses oleh masyarakat umum serta siswa dari sekolah lain. Tentu saja, aksesibilitas ini akan diatur dengan mekanisme yang baik demi menjaga ketertiban dan kebermanfaatan optimal bagi semua pihak. Sebuah penekanan visual yang kuat diberikan pada penempatan perpustakaan dalam desain Sekolah Rakyat yang baru. Perpustakaan akan diletakkan di bagian paling depan dari keseluruhan kawasan Sekolah Rakyat. Langkah ini memiliki makna simbolis yang mendalam, yaitu untuk menegaskan betapa pentingnya literasi dalam sebuah institusi pendidikan. Dengan posisi yang begitu sentral, setiap pengunjung yang memasuki lingkungan Sekolah Rakyat akan langsung disambut dan melewati area perpustakaan. Hal ini diharapkan dapat menanamkan kesan awal tentang nilai literasi yang diusung oleh sekolah tersebut. Gus Ipul tidak ragu untuk mengambil contoh dari praktik baik di berbagai negara. Ia mengemukakan bahwa di sejumlah negara maju, perpustakaan telah bertransformasi menjadi destinasi wisata utama, terutama saat masa liburan sekolah. Fenomena ini semakin relevan mengingat adanya tren pembatasan penggunaan gawai pada anak usia sekolah di banyak tempat. Ada sebuah pergeseran perilaku yang mulai terlihat di masyarakat, di mana orang tua mulai mengajak anak-anak mereka mengunjungi perpustakaan sebagai alternatif kegiatan rekreasi yang lebih mendidik dan bermanfaat. Inilah titik yang ingin didorong dan diperluas oleh pemerintah, agar budaya mengunjungi perpustakaan sebagai ruang publik yang menyenangkan semakin mengakar di masyarakat. Senada dengan visi tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional, Prof. Aminudin Aziz, memberikan gambaran konkret mengenai kesiapan koleksi buku. Beliau menyebutkan bahwa sebanyak 1.500 buku untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), 1.500 buku untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1.000 buku untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) telah didistribusikan. Prof. Aminudin menambahkan, perpustakaan di Sekolah Rakyat yang memiliki gedung permanen akan terus ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik. Prinsip utamanya adalah memastikan bahwa ketersediaan buku benar-benar menjawab keinginan dan minat baca para siswa. Program pembangunan Sekolah Rakyat sendiri telah menunjukkan progres yang signifikan, dengan lebih dari 100 titik pembangunan yang telah dimulai di berbagai penjuru Indonesia. Untuk menjamin kualitas infrastruktur yang dibangun, pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan pembangunan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kementerian PU akan melibatkan para ahli dan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya untuk memastikan setiap aspek pembangunan memenuhi standar yang tinggi. Gus Ipul menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas program ini. Kami tidak ingin program mulia ini terganggu oleh kepentingan proyek semata. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan diserahkan kepada para profesional di bidangnya agar hasilnya benar-benar optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sekolah Rakyat Tak Buka Pendaftaran, Gus Ipul Ingatkan PemdaSekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi terpadu pengentasan kemiskinan. Program ini tidak hanya menyasar anak, tetapi juga memperkuat kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

Sekolah Rakyat Tak Buka Pendaftaran, Calon Siswa Diseleksi dari DTSENMensos Gus Ipul menegaskan tidak ada pendaftaran umum untuk Sekolah Rakyat 2026/2027. Proses seleksi berbasis DTSEN untuk calon siswa dari keluarga miskin.

Pemkab OKU percepat pembangunan Sekolah Rakyat permanenPemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat permanen dengan menyiapkan lahan strategis seluas ...

Mendikdasmen: Revitalisasi Sekolah 2026 Fokus Sekolah Terdampak Bencana dan 3TPemerintah memprioritaskan revitalisasi sekolah tahun 2026 untuk sekolah terdampak bencana dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Mensos Gus Ipul Sebut Penerimaan Siswa Baru Sekolah Rakyat Tidak Lewat PendaftaranMenteri Sosial Gus Ipul menegaskan penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat dilakukan tanpa pendaftaran, fokus pada penjangkauan berbasis data.

Swedia Tinggalkan Pembelajaran Digital, Kembali Gunakan Buku dan PenaSekolah-sekolah di Swedia mulai menghentikan pembelajaran menggunakan perangkat digital sesuai arahan pemerintah setempat.

