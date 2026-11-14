Desa Banjarnegoro dan Rambeanak Siapkan Cheering Tim Borobudur Marathon 2026

Warga Desa Banjarnegoro dan Desa Rambeanak di Magelang berlatih keras menyambut Bank Jateng Borobudur Marathon 2026. Ribuan siswa dan kader PKK siap menyemangati pelari dengan tarian dan musik khas.

Korban sebanyak 32 perempuan telah berkumpul di Pendopo Homestay Syariah Banjar Makmur, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis sore, 12 November 2026. Diiringi alunan musik tradisional yang riuh, para ibu dari kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Banjarnegoro tampak antusias berlatih menari dan menyusun yel-yel penyemangat. Mereka sedang bersiap secara intensif untuk mewakili desa mereka dalam tim pendukung atau cheerging di acara Bank Jateng Borobudur Marathon yang akan segera diselenggarakan.

Mekanisme Persiapan Tim Pendukung Lokal

Persiapan tim pendukung di Desa Banjarnegoro melibatkan penggunaan atribut khas daerah, yaitu selendang dan tali kolor warok, untuk memperkaya visual pertunjukan. Latihan ini dipimpin oleh Ayu Wiji, seorang kader muda PKK Desa Banjarnegoro yang memiliki rekam jejak prestasi di kompetisi serupa. Ayu Wiji merupakan bagian dari tim yang berhasil meraih peringkat kedua dalam Bank Jateng Borobudur Marathon tahun 2022 ketika mewakili dusun. Kini, sebagai koordinator pelatihan untuk seluruh kader PKK, ia diminta untuk membagikan pengalaman dan strategi kemenangan demi memastikan tim desa dapat kembali meraih juara di pentas tersebut.

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Ermaya Kadarisman, Koordinator Tim Cheering Desa Banjarnegoro, menjelaskan bahwa melibatkan Ayu Wiji merupakan langkah strategis untuk memotivasi seluruh anggota tim. Meskipun para ibu kader PKK ini baru pertama kali membentuk tim cheerging yang representatif, mereka memiliki motivasi tinggi untuk menang. Motivasi tersebut didorong oleh adanya hadiah menarik serta rasa kegembiraan yang akan dirasakan selama pelaksanaan acara di area Borobudur Marathon. Persiapan ini mencerminkan dedikasi warga desa dalam mempertahankan reputasi positif mereka dalam ajang olahraga tahunan tersebut.

Dampak Ekonomi dan Antusiasme Warga Rambeanak

Di wilayah yang tidak jauh berbeda, warga Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, juga menunjukkan persiapan yang serupa dengan intensitas tinggi. Selama tiga minggu terakhir, warga desa tersebut rutin berlatih dua kali dalam seminggu untuk menyambut acara yang selalu ditunggu-tunggu setiap bulan November. Ristiawati, yang tahun ini kembali dipercaya sebagai koordinator tim dari Desa Rambeanak, menyebutkan bahwa lebih kurang 100 orang akan dilibatkan untuk menyemangati para pelari. Jumlah yang besar ini menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung atlet dan acara bergengsi tersebut.

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Tim dari Desa Rambeanak akan menampilkan pertunjukan kesenian unik bernama bordut atau kubro dangdut. Kesenian ini merupakan perpaduan kreatif antara seni tradisional khas Magelang, yaitu Kubro Siswo, dengan irama musik dangdut yang modern. Para ibu yang tergabung dalam PKK PKK Desa Rambeanak bertugas sebagai penari dan penyanyi, sementara para bapak-bapak akan mengiringi dengan memainkan alat musik gamelan. Selain pertunjukan seni, warga lain juga diminta berjajar untuk mendukung para pelari menggunakan balon tepuk, menciptakan suasana yang meriah dan suportif.

Bank Jateng Borobudur Marathon memiliki dampak ekonomi positif yang signifikan bagi masyarakat desa. Ristiawati mencatat bahwa kehadiran ribuan penonton dan pelari memberikan peluang rezeki tambahan bagi pelaku usaha lokal. Pedagang di wilayah tersebut akan ramai-ramai menggelar dagangan lebih awal untuk melayani warga yang datang menonton. Warung-warung dadakan yang menjual es teh, gorengan, cilok, dan camilan lainnya akan beroperasi penuh, menyedot minat anak-anak dan pengunjung lain. Senang mereka karena bisa mendapatkan rezeki tambahan dari antusiasme masyarakat yang hadir.

Partisipasi Sekolah dan Upacara Satu Dekade

Kegiatan latihan juga dilakukan oleh warga Desa Rambeanak sejak dua minggu terakhir dengan durasi minimal satu jam setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa persiapan tidak hanya fokus pada aspek seni, tetapi juga ketahanan fisik untuk mendukung durasi acara yang panjang. Desa Rambeanak memiliki catatan prestasi yang membanggakan, di mana mereka sudah mengantongi dua piala dalam kategori lomba cheerging sejak Bank Jateng Borobudur Marathon pertama kali diselenggarakan tahun 2017. Tahun ini, warga bertekad keras untuk kembali menyabet piala tersebut melalui inovasi dan pengembangan konsep pertunjukan yang baru.

Antusiasme juga datang dari dunia pendidikan, khususnya SMA Negeri 1 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang. Sekolah ini akan mengerahkan sekitar 1.000 siswa dan guru untuk memompa semangat para pelari, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di mana jumlah peserta berkisar antara 600 hingga 800 orang. Ikhsan Gunawan, guru sekaligus Koordinator Cheering SMAN 1 Kota Mungkid, menjelaskan bahwa seluruh siswa dan guru sudah hafal dengan yel-yel dan gerakan yang akan ditampilkan. Mereka melakukan latihan khusus dengan membuat poster-poster dan memastikan alat musik perkusi dalam kondisi maksimal.

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Untuk memastikan persiapan terbaik, sejumlah siswa laki-laki dari SMAN 1 Kota Mungkid akan menginap di sekolah sehari jelang hari lomba bersama guru pendamping. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengecekan final dan menjaga energi agar tetap prima. Siswa dan guru yang tidak menginap diminta tiba sebelum pukul 05.00 WIB, karena diperkirakan para pelari sudah mulai melintas di depan sekolah sekitar pukul 05.30 WIB. Latihan rutin yang dilakukan sekali dalam seminggu selama tiga pekan terakhir telah cukup untuk memastikan seluruh siswa siap tampil maksimal. Dengan persiapan yang matang dari berbagai lapisan masyarakat, Bank Jateng Borobudur Marathon tahun ini diprediksi akan menjadi perayaan satu dekade yang paling meriah dan bersejarah.