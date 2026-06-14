Piala Dunia 2026 telah dimulai dan telah terjadi beberapa kontroversi. Selain itu, beberapa pemain juga telah dikontrak oleh klub baru. Ragnar Oratmangoen adalah salah satu pemain yang telah dikontrak oleh Persija Jakarta.

Terpopuler: Deretan Kontroversi dan Sisi Gelapnya Piala Dunia, John Herdman Panggil 2 Calon Pemain Naturalisasi Baru. Ragnar Oratmangoen menjadi salah satu dari 13 pemain yang kontraknya tidak diperbarui lagi oleh FCV Dender.

Informasi ini datang setelah klub tersebut terdegradasi ke kasta kedua. Kontrak Ragnar Oratmangoen yang akan habis pada 30 Juni 2026 mendatang pada akhirnya tak lagi berlanjut sehingga dia akan menentukan klub baru musim depan. Persija Jakarta disebut-sebut akan menjadi destinasi baru Ragnar Oratmangoen untuk musim depan. Ia akan menyusul sejumlah kompatriotnya yang lebih dahulu bermain di Super League.

Bukan tanpa alasan jika Ragnar dikaitkan ke Persija Jakarta. Faktor hubungan baik dengan pelatih baru Macan Kemayoran tersebut jadi satu dari sekian banyak faktornya. Ketika keduanya masih bekerja sama di Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan porsi permainan yang begitu banyak untuk Ragnar Oratmangoen. Disumpah jadi WNI pada 18 Maret 2024, Ragnar Oratmangoen langsung dipercaya Shin Tae-yong tampil sebagai starter ketika Timnas Indonesia bertamu ke Vietnam.

Di laga debutnya, Ragnar Oratmangoen juga mencetak gol indah dari sisi kanan Vietnam. Tak pelak jika STY selalu memainkannya selama dia melatih Timnas Indonesia. Qatar, calon lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2027, menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026. Swiss ditahan dengan cara yang dramatis pada Minggu (14/6) dini hari WIB.

Timnas Swiss memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Qatar pada laga perdana Grup B. Namun ada satu pemandangan yang terasa berbeda bagi para pendukung Penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Di tengah gemerlap turnamen sepak bola terbesar di dunia, FIFA kini menghadapi sorotan ter Sedang berlangsung Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026. Simak cara nonton gratis lewat TVRI Sport, jadwal pertandingan, susunan pemain, dan prediksi laga. Piala Dunia selalu identik dengan gol-gol spektakuler.

Namun jika berbicara soal edisi paling produktif sepanjang sejarah, maka Piala Dunia 1954 di Swiss masih menjadi raja. Era baru Timnas Indonesia di bawah komando John Herdman tampaknya segera dimulai. Dua pemain muda berdarah Indonesia, Luke Vickery dan Mitchell Baker, disebut menjadi gel Timnas Indonesia U-19 memang berhasil menutup Piala AFF U-19 2026 dengan kemenangan. Namun, pelatih Nova Arianto menegaskan hasil tersebut belum cukup membuatnya puas.

Penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat kembali menuai kontroversi. Di tengah gemerlap turnamen sepak bola terbesar di dunia, FIFA kini menghadapi sorotan ter Timnas Swiss memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Qatar pada laga perdana Grup B. Namun ada satu pemandangan yang terasa berbeda bagi para pendukung Sebuah smartphone misterius dari Vivo baru saja terdeteksi di platform benchmark Geekbench dan langsung menarik perhatian para pengamat industri. Simak selengkapnya.

OnePlus mulai mengungkap lebih banyak detail mengenai earbuds nirkabel terbarunya, Nord Buds 4. Melalui unggahan resmi di media sosial, perusahaan memperlihatkan desain. Rumor mengenai seri Xiaomi 18 terus bermunculan menjelang akhir tahun 2026. Kini, indikasi keberadaan model terbaru dari lini flagship Xiaomi tersebut semakin menguat





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Ragnar Oratmangoen Persija Jakarta Timnas Indonesia John Herdman

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Piala Dunia: Sekolah Multikulturalisme yang Belum SelesaiDari satu Piala Dunia ke Piala Dunia berikutnya, sepak bola sesungguhnya berperan sebagai sekolah multikulturalisme dunia.

Read more »

Banjir Kartu Merah di Hari Pertama, Piala Dunia 2026 Bakal Jadi Piala Dunia 'Terpanas' Sepanjang Sejarah?Piala Dunia 2026 berpotensi jadi Piala Dunia dengan jumlah kartu merah terbanyak.

Read more »

Piala Dunia 2026, Momentum FIFA Untung Besar Sekaligus Bagi-bagi 'RezekiPiala Dunia 2026 jadi edisi termahal sepanjang sejarah piala dunia.

Read more »

Terpopuler: Deretan Kontroversi dan Sisi Gelapnya Piala Dunia, John Herdman Panggil 2 Calon Pemain Naturalisasi BaruRangkuman berita Bola VIVA 13 Juni 2026: Kontroversi Donald Trump di Piala Dunia 2026, lonjakan ranking FIFA Timnas Indonesia, hingga hilangnya kiper Nuri Agus.

Read more »