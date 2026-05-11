Deputi Gubernur BI: Keterkaitan antarsektor melemah batas kebijakan, menuntut otoritas keuangan lebih terintegrasi

Thomas A.M. Djiwandono, Deputi Gubernur BI, mengungkapkan bahwa keterkaitan antarsektor menyebabkan batas antara kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial kian memudar. Fenomena ini diperparah oleh kecepatan digitalisasi, sehingga transmisi risiko lintas negara terjadi dalam sekejap. Konferensi BI mencatat ribuan karya ilmiah dunia terkait isu tata kelola kebijakan.

BI menegaskan otonomi kelembagaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjamin tata kelola kebijakan mandiri dan efektif. Konferensi ICPPJCLI ke-4 mengusung tema ‘Central Banking in Transition’ dan berhasil menjaring 291 karya ilmiah dari penulis di 34 negara. Solusi atas kompleksitas tantangan kebijakan masa depan dibahas dalam forum tersebut, dengan fokus pada kekuatan pengawasan adaptif dan manajemen krisis yang matang





