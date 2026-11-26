Putri Maha Lima menyoroti tingginya kasus kekerasan digital terhadap politikus wanita di Indonesia dan Asia Pasifik, menyerukan perlindungan institusional yang nyata dan mekanisme pelaporan yang aman.

Putri Maha Lima, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), menegaskan bahwa peningkatan partisipasi politik perempuan hanya akan bermakna jika didukung oleh lingkungan yang bebas dari ancaman dan intimidasi. Pernyataan tegas ini disampaikan di M Bloc Space, Jakarta, pada Rabu (25/11/2026) dalam sesi diskusi bertajuk "Safe to Lead: Ending Violence Against Women in Leadership, Political and Public Life Across ASEAN and the EU". Kegiatan tersebut merupakan bagian integral dari Aliansi untuk Ruang Aman yang berlangsung pada periode 23 hingga 29 November 2026, tepat dalam momentum peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perwakilan PBB di Indonesia, Uni Eropa, Komnas Perempuan, serta mitra lintas sektor lainnya untuk membahas strategi perlindungan hak-hak politisi perempuan.

Bukti Kekerasan Digital Saat Pemilu 2024

Data empiris terbaru menunjukkan bahwa risiko kekerasan terhadap politisi perempuan sudah terjadi sangat nyata, bahkan sebelum masa jabatan resmi dimulai. Studi berjudul "Online Gender-Based Violence in Indonesia's 2024 Elections: Evidence from Social Media and Women Politicians' Experiences" yang dipublikasikan di jurnal Frontiers in Political Science pada Agustus 2026 mencatat fakta mencengangkan tentang kondisi di Indonesia.

Berdasarkan survei yang melibatkan 72 kandidat anggota legislatif perempuan, tercatat bahwa 84,1 persen di antaranya menyaksikan atau menjadi korban langsung kekerasan berbasis gender secara daring selama gelaran Pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 persen kandidat mengalami dampak langsung dari serangan siber, sementara 43 persen lainnya menyaksikan rekan-rekan sejawat mereka menjadi sasaran pelecehan yang sistematis.

Putri Maha Lima menekankan bahwa pengalaman pahit selama Pemilu 2024 membuktikan bahwa kekerasan berbasis gender online bukanlah persoalan sepele. Ancaman digital tersebut secara signifikan memengaruhi rasa aman para perempuan dalam menjalankan aktivitas politik mereka, yang pada akhirnya dapat menghambat motivasi untuk berpartisipasi dan menjalankan kepemimpinan di ruang publik.

Fenomena Regional Asia Pasifik dan Rendahnya Pelaporan

Dalam konteks yang lebih luas di kawasan Asia-Pasifik, studi gabungan dari Inter-Parliamentary Union (IPU), Commonwealth Parliamentary Association (CPA), dan AIPA pada tahun 2025 mengungkap pola kekerasan yang serupa namun dengan cakupan yang masif. Penelitian ini melibatkan 150 anggota parlemen perempuan serta staf parlemen dari 33 negara di seluruh wilayah tersebut untuk memetakan risiko keamanan mereka.

Hasilnya menunjukkan bahwa 76 persen anggota parlemen perempuan mengalami kekerasan psikologis sepanjang masa jabatan mereka. Selain itu, 60 persen responden menjadi sasaran serangan berbasis gender secara online yang mencakup berbagai bentuk tindakan malapraktik seperti ujaran kebencian, penyebaran disinformasi, penyalahgunaan gambar pribadi, hingga praktik doxing yang membahayakan keamanan fisik dan digital mereka.

Meskipun tingkat kekerasan sangat tinggi, mekanisme pelaporan masih sangat jauh dari memadai. Studi tersebut menemukan bahwa 96 persen perempuan yang mengalami komentar atau perilaku seksis tidak melaporkan insiden tersebut kepada institusi terkait. Angka yang lebih menyedihkan lagi terlihat dari fakta bahwa hanya 5 persen korban pelecehan seksual yang berani melapor kepada parlemen atau otoritas yang berwenang.

Kesadaran Dampak terhadap Mandat Politik

Rendahnya angka pelaporan ini mengindikasikan bahwa mekanisme perlindungan yang tersedia saat ini belum dirasakan aman atau sulit diakses oleh korban. Putri Maha Lima menyatakan bahwa perempuan membutuhkan saluran pelaporan yang benar-benar melindungi keselamatan mereka, disertai dengan penanganan kasus yang transparan dan akuntabel agar rasa percaya terhadap institusi dapat pulih.

Dampak dari kekerasan ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga menghambat fungsi demokrasi. Sebanyak 46 persen responden dalam studi regional tersebut menyatakan bahwa kekerasan yang mereka alami berdampak langsung pada kemampuan mereka menjalankan mandat resmi serta kebebasan berbicara sebagai wakil rakyat dalam mengambil keputusan penting.

Putri menegaskan bahwa tanggung jawab utama menciptakan ruang politik yang aman sepenuhnya berada di pundak institusi. Ia menilai bahwa keamanan bagi perempuan harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari tata kelola lembaga negara agar partisipasi politik tidak terus-menerus dibayangi oleh ancaman dan intimidasi yang konsisten.

Perlindungan hukum dan fisik tidak boleh berhenti hanya sebagai komitmen tertulis di atas kertas saja. Institusi publik perlu memastikan bahwa proses pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus berjalan dengan akuntabilitas yang jelas dan terukur agar tidak ada perempuan yang harus memilih antara keselamatan diri mereka dan posisi kepemimpinan politik yang diemban.

Tantangan Sosial dan Komitmen Masa Depan

Diskusi di M Bloc Space juga menghadirkan perspektif dari organisasi masyarakat sipil dan perwakilan Parlemen Eropa untuk memperkuat argumen bahwa perubahan sistemik sangat diperlukan. Pembahasan turut menyinggung hasil identifikasi hambatan kepemimpinan perempuan dari acara WAIPA Townhall di Bogor pada November 2025 yang lalu.

Ahli mengidentifikasi berbagai hambatan struktural dan kultural yang masih menghambat kemajuan politisi perempuan, termasuk norma sosial yang kaku, beban pengasuhan anak yang tidak setara antara pria dan wanita, tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan, serta meningkatnya fenomena kekerasan online yang menargetkan perempuan muda.

Menutup pemaparannya di Jakarta, Putri Maha Lima menyampaikan pesan tegas bahwa tidak seharusnya ada perempuan yang harus menghadapi dilema antara menjaga keselamatan diri atau mempertahankan posisi kepemimpinannya. Perempuan harus dapat menjalankan mandat politik mereka tanpa terhalang oleh ancaman kekerasan maupun intimidasi dari mana pun asalnya.

Kolaborasi antara pemerintah, parlemen, dan mitra internasional ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi terciptanya ekosistem politik yang inklusif dan aman di seluruh wilayah ASEAN dan Eropa, memastikan bahwa hak-hak dasar perempuan dalam berpolitik terlindungi dengan penuh tanggung jawab.