Depresiasi Mobil Listrik Bekas Jauh Lebih Tinggi Dibanding Mobil Bensin dan Hibrida

Data terkini menunjukkan mobil listrik bekas mengalami penurunan harga hingga 26,6 persen setelah satu tahun, dengan proyeksi depresiasi kumulatif 60 persen dalam lima tahun, Dipicu perubahan teknologi cepat dan illikuiditas pasar, depresiasi ini diimbangi oleh penghematan biaya operasional yang signifikan.

Penelitian data iklan mobil bekas selama April 2026 mengungkapkan bahwa mobil listrik mengalami depresiasi harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan mobil bensin dan hibrida. Setelah satu tahun pemakaian, harga mobil listrik bekas rata-rata turun 26,6 persen, sementara mobil bensin turun 14,5 persen dan mobil hibrida 14,1 persen.

Tren ini konsisten seiring usia mobil: depresiasi tahunan mobil listrik mencapai 8,4 persen, nearly dua kali lipat depresiasi mobil bensin (4,7 persen) dan signifikan lebih tinggi dibanding hibrida (6,1 persen). Proyeksi untuk lima tahun pemakaian menunjukkan depresiasi kumulatif mobil listrik mencapai 60,1 persen dari harga baru, lebih tinggi dari mobil bensin (33,3 persen) dan hibrida (38,7 persen). Contoh numerik: mobil listrik produksi 2024 dengan harga baru Rp 300 juta, pada 2026nilainya menjadi sekitar Rp 196,2 juta setelah depresiasi gabungan.

Data ini diolah dari 18.399 iklan mobil bekas dengan harga di bawah Rp 2 miliar. Fenomena ini mencerminkan fase awal adopsi teknologi mobil listrik di mana pasar bekasnya belum matang. Rizky, pemilik dealer mobil bekas di Banten, mengakui depresiasi sangat besar, dengan nilai bekas setelah 2-3 tahun hanya 40-50 persen dari harga baru. Namun, ia menilai pasar tetap hidup karena konsumen tertarik pada harga yang lebih terjangkau dan masih tersisa garansi panjang.

Pakar otomotif Yannes Martinus Pasaribu dari ITB menjelaskan bahwa penyebab utama adalah perubahan teknologi yang cepat sehingga siklus produk pendek, diskon agresif pada unit baru, kontribusi tinggi harga baterai (40-50 persen) terhadap nilai mobil, degradasi baterai, dan illikuiditas pasar bekas. Akibatnya banyak pemilik seperti Pradono dari Yogyakarta yang lebih memilih mempertahankan mobil hingga habis masa pakai. Dari sisi dealer, Valen dari Dexi Auto menyebutkan bahwa penghematan biaya operasional dapat menutupi kerugian depresiasi.

Analisis total biaya kepemilikan selama lima tahun menunjukkan skenario hemat: total biaya (depresiasi + operasional) 64,1 persen dari harga baru. Skenario tanpa insentif pajak naik menjadi 76 persen, dan jika mengisi di stasiun publik tanpa insentif, mencapai 78,8 persen. Dengan kata lain, meski depresiasi nominal tinggi, manfaat penghematan operasional membuat Listrik masih kompetitif dalam kepemilikan jangka panjang. Intinya, pasar mobil listrik bekas ditandai oleh depresiasi tajam namun diimbangi dengan ekonomisasi penggunaan, yang akan berubah seiring maturation teknologi dan pasar





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