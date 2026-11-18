Kantor Imigrasi Madiun mendeporasi empat warga asing dan mengawasi 974 WNA. Penekanan pada kepatuhan izin tinggal santri Malaysia dan pekerja China di Jawa Timur.

Kantor Imigrasi Kelas II Non-Tempat Pemeriksaan Madiun di Jawa Timur secara tegas melaksanakan pengawasan ketat terhadap pergerakan warga negara asing di wilayahnya. Berdasarkan data resmi yang dirilis, pihak berwenang telah melakukan tindakan deportasi terhadap empat warga asing yang melanggar aturan keimigrasian sepanjang periode Januari hingga November 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas peningkatan jumlah warga asing yang tinggal dan beraktivitas di daerah tersebut tanpa izin yang sesuai.

Detil Deportasi Warga Negara China dan Malaysia

Kantor Imigrasi Madiun secara eksplisit menyatakan bahwa keempat warga asing yang dideportasi terdiri dari tiga warga negara China dan satu warga negara Malaysia. Deportasi ini dilakukan karena pihak tersebut terbukti menyalahi aturan dan izin tinggal keimigrasian yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Madiun, Arief Adi Prayogo, menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan bagian dari penegakan hukum yang tidak pandang bulu demi menjaga ketertiban umum.

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Struktur Populasi 974 Warga Asing Terdata

Jumlah warga negara asing yang berada di bawah yurisdiksi Kantor Imigrasi Madiun mencapai 974 orang dengan komposisi yang cukup beragam. Warga negara Malaysia mendominasi kelompok ini dengan jumlah 228 orang, diikuti oleh warga negara China sebanyak 220 orang, dan warga negara Kamboja sebanyak 121 orang. Sisa populasi berasal dari berbagai negara asing lainnya dengan jumlah yang lebih kecil.

Peran Santri di Sekitar Pondok Pesantren

Arief Adi Prayogo menjelaskan bahwa sebagian besar warga asing di wilayah kerja Imigrasi Madiun adalah santri yang beraktivitas di sekitar lingkungan pondok pesantren ternama. Area fokus pengawasan meliputi wilayah sekitar Pondok Pesantren Temboro dan Pondok Pesantren Gontor. Selain santri, terdapat juga tenaga kerja asing yang berfokus pada sektor perindustrian, namun jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan pelajar agama.

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Pembentukan Tim Pora di Tingkat Kecamatan

Untuk mengoptimalkan pengawasan, Kantor Imigrasi Madiun telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim Pora hingga ke tingkat kecamatan. Keberadaan tim ini diharapkan dapat meningkatkan pelaporan masyarakat jika ditemukan warga negara asing yang mencurigakan atau berpotensi melakukan pelanggaran. Pendekatan yang digunakan adalah persuasif melalui edukasi kepada perusahaan sponsor, penanggung jawab pondok, hingga warga asing itu sendiri.

Komitmen Menjaga Investasi dan Kepatuhan Hukum

Imigrasi Madiun menegaskan bahwa pengawasan ketat tidak dimaksudkan untuk menghambat investasi maupun penanaman modal asing di wilayah tersebut. Namun, setiap perusahaan sponsor dan warga asing wajib memastikan jenis izin tinggal yang digunakan sesuai dengan aktivitas sebenarnya. Jika warga asing tetap menyalahgunakan izin tinggal setelah mendapat penjelasan, Imigrasi tidak akan ragu mengambil tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.