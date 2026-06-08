Deportasi Dokter Gigi WNA Vietnam penyalahguna ITK di Jakarta Selatan

Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi dokter gigi WNA Vietnam berinisial TAT karena menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) untuk bekerja ilegal di klinik gigi di Ciputat. Kasus ini menekankan penegakan hukum imigrasi dan perlindungan sektor kesehatan.

Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan telah melakukan deportasi terhadap seorang dokter gigi warga negara asing (WNA) asal Vietnam berinisial TAT.

Tindakan administratif ini dilakukan karena diduga kuat pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian Indonesia, khususnya penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Winarko, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen berkelanjutan dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional, sekaligus menegakkan hukum secara profesional. Secara rinci, TAT masuk ke Indonesia dengan Utilizing fasilitas ITK yang seharusnya hanya untuk kunjungan singkat dan kegiatan Tourism atau keluarga.

Namun, berdasarkan pengawasan lapangan, TAT diketahui bekerja sebagai dokter gigi di sebuah klinik di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Saat tim pengawasan datang ke lokasi, TAT sempat menyamar sebagai pasien, tetapi setelah dilakukan verifikasi lebih lanjut, tersipit fakta bahwa ia adalah tenaga medis yang memberikan layanan kesehatan di klinik tersebut. Aktivitas praktik medis ini jelas melanggar kondisi ITK yang dilarang untuk bekerja. Setelah pemeriksaan mendalam di kantor imigrasi, didapati bahwa TAT secara sengaja melakukan pelanggaran, sehingga memicu tindakan deportasi.

Proses deportasi diselesaikan pada Jumat, 5 Juni 2026, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan destinasi Vietnam. Selain deportasi, nama TAT juga dimasukkan ke dalam daftar penangkalan yang dikelola Direktorat Jenderal Imigrasi, yang berarti ia dilarang kembali ke Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan menekankan bahwa seluruh proses penegakan hukum telah dilakukan dengan prinsip humanis, bertanggung jawab, dan sesuai hukum positif yang berlaku.

Tindakan tegas ini diharapkan dapat menjadi pengingat kuat bagi seluruh WNA untuk selalu mematuhi peraturan imigrasi selama berada di Indonesia. 官 Di luar kasus ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing, khususnya di area rawan seperti Jakarta dan sekitarnya. Upaya ini三个方面: Pertama, untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dari potensi ancaman yang dapat muncul dari kegiatan ilegal WNA.

Kedua, untuk memastikan kepastian hukum bagi masyarakat lokal, terutama dalam hal layanan kesehatan yang harus diberikan oleh tenaga medis profesional yang memiliki ijin resmi. Ketiga, untuk menegakkan prinsip 'Imigrasi untuk Rakyat' yang menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama, di mana pelayanan publik dan penegakan hukum harus berjalan seiringan tanpa mengorbankan aspek keadilan. Kasus TAT mencerminkan masalah yang serupa pernah terjadi sebelumnya, di mana beberapa WNA menggunakan visa kunjungan untuk bekerja secara illegal di berbagai sektor, termasuk pendidikan, konsultan, maupun kesehatan.

Deportasi menjadi tindakan akhir yang diambil setelah melalui proses pemeriksaan dan kesempatan untuk membela diri. Sinergi antara Pengawasan, investigasi, dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kemenkes dan polisi menjadi kunci keberhasilan operasi. Masyarakat diharapkan dapat melaporkan dugaan pelanggaran imigrasi yang serupa, guna memperkuat sistem pengawasan kolektif. Dengan demikian, kedisiplinan dan ketertiban imigrasi dapat terjaga, serta melindungi sektor-sektor strategis dari praktik tidak teratur yang dapat merugikan aspek sosial dan ekonomi bangsa





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