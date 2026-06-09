Deportasi Dokter Gigi WNA Vietnam di Jakarta Selatan karena Penyalahgunaan ITK

Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi dokter gigi warga negara asing Vietnam yang berinisial TAT setelah terbukti melanggar aturan keimigrasian dengan menggunakan fasilitas Izin Tinggal Kunjungan untuk bekerja di sebuah klinik di Ciputat. Penegakan hukum ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan telah melakukan tindakan deportasi terhadap seorang warga negara asing (WNA) berasial Vietnam yang berinisial TAT. Ia adalah seorang dokter gigi yang diduga telah melanggar peraturan keimigrasian dengan memanfaatkan fasilitas Izin Tinggal Kunjungan (ITK) untuk melakukan praktik medis diIndonesia.

Tindakan administratif ini diambil setelah tim pengawasan menemukan bukti bahwa TAT bekerja di sebuah klinik di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, padahal according to izin yang dimilikinya, seharusnya hanya berkunjung dan tidak diperkenankan untuk bekerja. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Winarko, mengatakan bahwa penindakan ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Jakarta Selatan.

Ia menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen kantor imigrasi dalam menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, serta menegakkan hukum keimigrasian secara profesional dan terukur. Menurut Winarko, ketika tim pengступления datang ke lokasi klinik, TAT awalnya mengaku sebagai pasien yang akan menjalani perawatan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, petugas mengetahui bahwa TAT adalah tenaga medis yang bekerja dan memberikan pelayanan di klinik tersebut. TAT kemudian dibawa ke kantor imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaanditemukan bahwa TAT secara sengaja menggunakan izin tinggal yang diperoleh untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tersebut. Proses penegakan hukum berjalan profesional, humanis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Deportasi sendiri dilaksanakan pada Jumat (5/6) melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Vietnam setelah Kantor Imigrasi berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti kedutaan atau instansi terkait.

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas orang asing untuk menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Tindakan ini juga sejalan dengan semangat Imigrasi untuk Rakyat yang mengedepankan pelayanan publik sekaligus penegakan hukum keimigrasian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kini nama TAT telah dimasukkan ke dalam daftar penangkalan, yang berarti ia dilarang kembali ke Indonesia untuk periode tertentu atau bahkan permanen, tergantung pada ketentuan yang berlaku.

Kasus ini mengingatkan pentingnya pematuhan terhadap aturan keimigrasian bagi WNA yang hadir di Indonesia. Penyelundupan tenaga kerja atau praktik liens yang tidak memenuhi prosedur dapat mengancam pasar tenaga kerja lokal dan membawa risiko bagi keselamatan masyarakat, terutama dalam sektor kesehatan. Imigrasi mencatat bahwa pengawasan terus diperketat, terutama di daerah-daerah perkotaan seperti Jakarta Selatan yang menjadi lokasi banyak aktivitas WNA. Masyarakat juga diharapkan dapat membantu dengan melaporkan dugaan pelanggaran keimigrasian jika menemukan indikasi yang jelas.

Dengan langkah-langkah yang jelas dan koordinasi yang baik, diharapkan ketertiban dan keamanan dapat terjaga, serta aturan keimigrasian ditegakkan dengan adil dan konsisten





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Deportasi WNA Vietnam Izin Tinggal Kunjungan Praktek Dokter Gigi Imigrasi Jakarta Selatan

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