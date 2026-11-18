Direktur IESR Deon Arinaldo mengingatkan risiko perubahan iklim terhadap infrastruktur energi. Krisis El Nino dan cuaca ekstrem menguji ketahanan kelistrikan nasional.

Deon Arinaldo, Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform ( IESR), menegaskan bahwa krisis iklim telah menjadi ancaman nyata bagi stabilitas sistem kelistrikan di Indonesia. Fenomena alam seperti El Nino yang berkepanjangan, ditambah dengan dampak pemanasan global akibat aktivitas manusia, menciptakan kerentanan serius pada infrastruktur energi nasional. Tantangan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu pasokan listrik dan rantai pasok bahan bakar fosil.

Dampak El Nino Terhadap Infrastruktur Energi

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperingatkan bahwa fenomena El Nino akan terus mempengaruhi pola curah hujan dan suhu global hingga tahun 2027. Di Bolivia, Presiden Rodrigo Paz telah menetapkan status darurat nasional untuk mengantisipasi dampak El Nino 2026-2027. Deklarasi ini diambil karena kekeringan telah berdampak terhadap lebih dari 78.000 keluarga, menyebabkan puluhan ribu ternak mati, sementara wilayah lain menghadapi ancaman banjir.

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Sementara itu, di Indonesia, kombinasi El Nino dan pemanasan global meningkatkan risiko kekeringan serta memperparah kebakaran hutan dan lahan. Laporan riset menunjukkan bahwa sejak Januari hingga November 2026, karhutla telah menghanguskan sekitar 2,9 juta hektare lahan. Peneliti menemukan bahwa El Nino menjadi faktor utama berkurangnya curah hujan, sedangkan perubahan iklim akibat aktivitas manusia memperparah suhu ekstrem yang meningkatkan kerentanan lanskap terhadap kebakaran.

Kerentanan Sistem Kelistrikan Nasional

Deon Arinaldo menilai bahwa risiko perubahan iklim harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan infrastruktur energi Indonesia. Kejadian cuaca ekstrem sejak tahun 2023 telah menunjukkan betapa rapuhnya sistem kelistrikan nasional terhadap gangguan alam. Dampak cuaca ekstrem tidak hanya menyasar lingkungan dan kehidupan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu pasokan listrik secara luas.

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Deon mencontohkan gangguan sistem transmisi akibat hujan ekstrem dan angin kencang yang menyebabkan sistem kelistrikan Sumatera mengalami kolaps pada pertengahan tahun ini. Pada Mei 2026, sistem kelistrikan di setengah Pulau Sumatera mengalami kelumpuhan. Hanya beberapa minggu kemudian, sembilan menara transmisi roboh akibat peristiwa cuaca ekstrem lainnya, yang menyebabkan sistem kembali mengalami gangguan. Tekanan ini benar-benar menguji ketahanan sistem kelistrikan kita, sebagaimana disampaikan Deon dalam Workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Fenomena El Nino yang menyebabkan penurunan curah hujan turut memengaruhi produksi listrik tenaga air. Wilayah yang bergantung pada pembangkit listrik tenaga air, seperti Sulawesi dan Kalimantan, mengalami penurunan signifikan dalam kapasitas produksi. Selain itu, perubahan kondisi iklim juga berdampak terhadap rantai pasok batu bara. Aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih mengandalkan jalur sungai untuk mengangkut batubara dari lokasi tambang menuju pelabuhan.

Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Energi

Ketika kondisi sungai terganggu akibat kekeringan atau banjir, distribusi batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik dapat terhambat. Menurut Deon, situasi tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi perencanaan infrastruktur energi nasional agar lebih memperhitungkan risiko perubahan iklim. Ia menekankan bahwa rencana pembangunan infrastruktur harus benar-benar mempertimbangkan potensi bahaya iklim di masa depan.

Ini sungguh sebuah peringatan bagi kita, sekaligus ujian untuk melihat bagaimana kita merencanakan infrastruktur energi, apakah perencanaan tersebut benar-benar mempertimbangkan risiko iklim atau tidak, papar Deon. Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa dunia menghadapi tantangan iklim yang semakin kompleks. Meski El Nino merupakan fenomena alamiah, dampaknya berlangsung di tengah kondisi bumi yang semakin panas akibat emisi gas rumah kaca. Karena itu, upaya menghadapi krisis iklim tidak cukup hanya mengandalkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana.

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Pelanggaran Energi Terbarukan dan PLTS

Pengurangan emisi melalui percepatan transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan menjadi langkah penting untuk menekan risiko perubahan iklim dalam jangka panjang. Dalam konteks tersebut, percepatan pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah program pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya sebesar 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Deon menilai program ini dapat menjadi momentum untuk mempercepat pengembangan energi surya dan mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil, termasuk pembangkit diesel. Meskipun pemerintah belum merincikan seperti apa rencana pengembangan proyek PLTS 100 GWp ini, Deon membaca arah percepatan yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto lewat peluncuran program tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi berkelanjutan bagi ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian iklim global.