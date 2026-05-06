Densus 88 Tangkap Delapan Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulawesi Tengah

Densus 88 Antiteror Polri menangkap delapan terduga teroris jaringan Jamaah Anshoru Daulah (JAD) di Sulawesi Tengah pada tanggal 6 Mei 2026. Para tersangka diduga menyebarkan propaganda radikalisme dan terorisme melalui media sosial serta terlibat dalam aktivitas terorisme lainnya. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga keamanan nasional.

Densus 88 Antiteror Polri berhasil menangkap delapan individu yang diduga terlibat dalam jaringan teroris Jamaah Anshoru Daulah ( JAD ) di Sulawesi Tengah . Operasi penangkapan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2026 di wilayah Poso dan Parigi Moutong.

Para tersangka diduga menyebarkan propaganda radikalisme dan terorisme melalui media sosial pribadi, termasuk mengunggah dan membagikan konten berupa gambar, tulisan, dan video yang berkaitan dengan paham radikal dan terorisme. Menurut Mayndra, Kepala Staf Densus 88 Antiteror Polri, delapan tersangka tersebut terafiliasi dengan jaringan global ISIS dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Selain aktivitas propaganda digital, para tersangka juga diduga terlibat dalam berbagai kegiatan terorisme lainnya yang masih didalami oleh penyidik.

Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan aparat keamanan untuk mencegah penyebaran paham radikal dan menjaga stabilitas keamanan nasional dari ancaman tindak pidana terorisme. Dalam operasi ini, delapan tersangka telah diidentifikasi dan ditangkap, yaitu AT (29) di Kabupaten Poso dan A (43) di Kabupaten Parigi Moutong. Densus 88 Antiteror Polri masih terus melakukan pengembangan dan pendalaman terhadap kedelapan tersangka tersebut untuk mengungkap lebih dalam jaringan teroris yang ada.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di seluruh wilayah Indonesia





