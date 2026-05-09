Densus 88 Penguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 2024

Kolonel Tedjo Kusumo, penguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febri Diansyah pada Mei 2024, ditugaskan oleh Densus 88 ke Satgas Merah Putih. Kasus pembubaran kelompok ini masih terbuka.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi 108 perwira menengah dan perwira tinggi Polri. Salah satu yang dimutasi adalah Brigadir Jenderal Muhammad Tedjo Kusumo yang kini menjabat sebagai Direktur Intel Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi merupakan bagian dari pembinaan karier. Mutasi tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP. /2026 tanggal 7 Mei 2026. Tedjo yang sebelumnya menjabat Direktur Penindakan Densus 88 Polri turut berganti jabatan bersama puluhan perwira tinggi lainnya.

Laporan Majalah Tempo berjudul Detasemen Tak Bertuan dari Cipete mengungkap nama Tedjo muncul dalam peristiwa penguntitan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febri Diansyah pada Mei 2024. Tedjo merupakan anggota Densus 88 yang memimpin penguntitan tersebut. Penguntitan ini terungkap setelah Polisi Militer yang mengawal Jampidsus Febrie menangkap anggota satuan khusus tersebut pada Ahad, 19 Mei 2024.

Meskipun akhirnya pada 2022, kelompok ini dibubarkan saat Pimpinannya, Ferdy Sambo, menjadi terpidana pembunuhan Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Saat ini, kasus penguntitan tersebut menguap tanpa kejelasan usai Kapolri dan Jaksa Agung ST Burhanudin bertemu di acara peluncuran GovTech INA Digital di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024. Pilihan Editor: Penjelasan Kadiv Humas Polri Soal Densus 88 Menguntit Jampidsu





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Densus 88 Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampids Mutasi Penyegaran Organisasi Penyebaran Informasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JADDelapan tersangka diduga terlibat dalam aktivitas penyebaran propaganda terorisme melalui media sosial.

Read more »

Densus 88 Tangkap 8 Orang Terduga Terorisme di Poso, Kriminolog: Sel Radikalisme Berupaya Tumbuh KembaliBerita Densus 88 Tangkap 8 Orang Terduga Terorisme di Poso, Kriminolog: Sel Radikalisme Berupaya Tumbuh Kembali terbaru hari ini 2026-05-07 20:08:47 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Kunjungan Jaksa Agung ke Sulteng, Beri Semangat dan Tingkatkan Profesionalitas Insan AdhyaksaSekretaris Jenderal Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha mengapresiasi kunjungan Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin ke Provinsi Sulawesi Tengah

Read more »

Kapolri Mutasi Pimpinan Densus, Brigjen Tubagus Ami jadi WakadensusJajaran pimpinan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Anti Teror Mabes Polri kembali mengalami rotasi dan mutasi.Hal ini tertuang dalam Surat

Read more »