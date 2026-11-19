Densus 88 Antiteror Polri mengamankan 15 tersangka jaringan NII, JAD, dan AD di enam provinsi pada 13-18 November 2026 dalam operasi pencegahan radikalisasi.

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri telah melaksanakan operasi penangkapan terhadap 15 tersangka tindak pidana terorisme yang tersebar di enam provinsi berbeda di Indonesia. Operasi besar-besaran ini dilakukan secara bertahap selama periode lima hari, mulai dari tanggal 13 hingga 18 November 2026. Para tersangka yang diamankan tersebut diketahui memiliki keterkaitan dengan beberapa kelompok teroris terlarang, yaitu Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), serta Anshor Daulah (AD) yang berafiliasi dengan ISIS.

Rincian Penangkapan di Enam Provinsi

Deputi Bidang Operasi Densus 88 Antiteror Kombes Mayndra Eka Wardhana memaparkan bahwa seluruh tindakan penegakan hukum ini dilakukan di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari belasan orang yang diamankan dalam operasi ini, beberapa di antaranya diketahui memiliki status sebagai mantan narapidana terorisme atau yang sering disebut sebagai eks narapidana teror. Penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya Densus 88 Antiteror Polri dalam mencegah berkembangnya jaringan terorisme.

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Di Provinsi Aceh, penangkapan dilakukan pada 17 November 2026 terhadap tiga orang berinisial HN dengan usia 66 tahun, JN usia 51 tahun, dan HB usia 54 tahun. Ketiga tersangka tersebut diamankan di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh. Sementara itu, di Sumatera Barat, Densus 88 mengamankan satu orang berinisial MRZ berusia 45 tahun di Kota Padang pada 13 November 2026.

Pada hari yang sama, penangkapan juga dilakukan di Provinsi Riau dengan mengamankan tiga orang, yaitu RB berusia 43 tahun, AHD berusia 52 tahun, dan MNZ berusia 41 tahun. Penindakan di Riau berlangsung di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Di Jawa Barat, tiga terduga pelaku berinisial HRW berusia 40 tahun, TKD berusia 40 tahun, dan NM berusia 24 tahun diamankan pada 17 November 2026. Penangkapan berlangsung di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Indramayu.

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Adapun di Jawa Tengah, Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap empat orang yang diduga terafiliasi dengan jaringan kelompok Anshor Daulah Solo. Keempatnya masing-masing berinisial SO berusia 33 tahun, AJ berusia 35 tahun, MO berusia 50 tahun, dan IB berusia 57 tahun. Penindakan di Jawa Tengah dilakukan pada 17 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo, kemudian berlanjut pada 18 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Pekalongan.

Selanjutnya, di Nusa Tenggara Barat, satu orang berinisial EA berusia 38 tahun diamankan di Kota Bima pada 17 November 2026. Seluruh penangkapan ini menunjukkan jangkauan luas dari jaringan teroris yang berhasil dibongkar oleh aparat keamanan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Profil Aktivitas Jaringan Terorisme

Kombes Mayndra Eka Wardhana menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, para tersangka diduga memiliki peran dan aktivitas yang beragam dalam jaringan kelompok terorisme. Aktivitas tersebut meliputi penyebaran propaganda ideologi ekstrem, perekrutan anggota dari kalangan masyarakat, penggalangan dana untuk mendukung kegiatan kelompok, serta penyelenggaraan pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

"Dari hasil penyelidikan, ditemukan berbagai peran dan aktivitas para tersangka dalam jaringan kelompok terorisme. Penyidik juga masih mendalami keterkaitan masing-masing tersangka, termasuk terhadap jaringan maupun pihak lain yang berpotensi terlibat," jelasnya. Mayndra menambahkan bahwa kegiatan perekrutan dan penggalangan dana ini sangat berbahaya karena dapat memperkuat struktur organisasi teroris di tingkat akar rumput.

Para tersangka juga diyakini aktif melakukan pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan tersebut tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif mempersiapkan anggota untuk melakukan aksi kekerasan. Kegiatan pelatihan ini biasanya dilakukan secara tertutup untuk menghindari deteksi oleh aparat keamanan.

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Proses Penyidikan dan Imbauan Masyarakat

Saat ini, penyidik Densus 88 Antiteror Polri masih melanjutkan proses penyidikan dengan mengumpulkan dan melengkapi alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi. Upaya ini juga mencakup pengungkapan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain yang masih bersembunyi. Densus 88 Antiteror Polri juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran paham radikal dan propaganda kelompok terorisme.

Masyarakat diminta untuk sangat berhati-hati terhadap provokasi, manipulasi informasi, serta narasi ekstrem yang dapat mendorong keterlibatan seseorang dalam aktivitas terorisme. Imbauan ini terutama ditujukan kepada masyarakat yang aktif menggunakan media sosial dan ruang digital, karena kedua platform tersebut menjadi sarana utama penyebaran propaganda ekstremis.

Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan remaja yang rentan menjadi sasaran propaganda dan proses radikalisasi melalui penggunaan gawai maupun platform digital. Densus 88 Antiteror Polri menekankan bahwa faktor kerentanan usia membuat generasi muda lebih mudah dipengaruhi oleh narasi-narasi radikal yang disebarkan secara online.

"Peran keluarga dan lingkungan sangat penting dalam mencegah proses radikalisasi. Kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan kepada aparat keamanan apabila menemukan indikasi aktivitas mencurigakan yang mengarah pada tindak pidana terorisme," pungkasnya. Laporan masyarakat dapat menjadi kunci keberhasilan dalam membongkar jaringan teroris yang beroperasi secara diam-diam di tengah masyarakat.