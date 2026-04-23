Dendam Lama Diduga Jadi Motif Pembunuhan Nus Kei, Terkait Kasus Bekasi 2019

Pembunuhan Agrapinus Rumatora alias Nus Kei diduga bermotif dendam terkait kematian saudara pelaku, Fenansius Wadanubun alias Dani Holat, dalam bentrokan berdarah di Bekasi pada tahun 2019. Polisi tengah mendalami kasus ini.

Kepolisian Daerah Maluku tengah mendalami motif di balik pembunuhan Agrapinus Rumatora, yang lebih dikenal dengan nama Nus Kei . Dugaan sementara mengarah pada dendam yang telah lama dipendam oleh Hendrikus Rahayaan (28 tahun) dan Finansius Ulukyanan (36 tahun), kedua pelaku yang kini ditahan di Polda Maluku .

Motif dendam ini diduga kuat berkaitan dengan kematian Fenansius Wadanubun, atau Dani Holat, saudara dari kedua tersangka, yang tewas dalam sebuah bentrokan berdarah di Bekasi pada tahun 2019. Komisaris Besar Rositah Umasugi, Kepala Bidang Humas Polda Maluku, awalnya menyatakan bahwa kedua pelaku memiliki dendam karena meyakini Nus Kei terlibat dalam pembunuhan Dani Holat. Namun, Rositah kemudian menarik kembali pernyataan tersebut dan menekankan pentingnya menunggu hasil investigasi yang lebih mendalam dari pihak kepolisian.

Pembunuhan Nus Kei sendiri terjadi di pelataran Bandara Karel Sadsuitubun, Maluku Tenggara, pada hari Minggu siang, 19 April 2026. Korban baru saja tiba di bandara setelah melakukan perjalanan dari Jakarta ketika diserang oleh kedua tersangka. Kejadian ini menimbulkan keterkejutan dan keprihatinan mendalam di masyarakat Maluku, mengingat Nus Kei merupakan tokoh yang dikenal di wilayah tersebut. Bentrokan yang merenggut nyawa Dani Holat pada tahun 2019 terjadi di dekat Apartemen Metro Galaxy Park, Bekasi, pada Jumat malam, 21 Juni 2019.

Peristiwa tersebut dipicu oleh sengketa lahan yang berkepanjangan. Saat itu, Dani Holat tewas akibat luka tembak di perut, sementara lima orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Korban luka termasuk Daniel Yanwarin yang mengalami luka tembak di paha kiri, Heri Kiswanto dengan luka bacok di lengan, Tito alias Titus yang mengalami luka lecet di perut, Stevanus dengan luka robek di tangan kanan, dan Hendrikus yang mengalami luka robek di kaki dan dagu.

Menurut kesaksian salah satu korban penyerangan, Heri Amora, pelaku mematikan aliran listrik sebelum melakukan serangan. Saat itu, Heri dan rekan-rekannya sedang beristirahat di sebuah bangunan semi permanen yang berada di lahan sengketa. Heri memperkirakan jumlah pelaku mencapai 30 hingga 50 orang, yang semuanya mengenakan masker dan topi untuk menyembunyikan identitas mereka. Setelah lampu padam, terdengar suara tembakan dan para pelaku memaksa orang-orang di dalam kamar untuk keluar.

Korban dilarang mendekati jenazah Dani Holat. Tito, korban lainnya, mengaku dilempar dengan balok hingga mengalami luka di perut. Brigadir Jenderal Indarto, yang saat itu menjabat sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula ketika enam korban berada di lahan kosong tersebut sekitar pukul 21.00. Tiba-tiba, sekelompok orang datang dengan menggunakan tiga unit mobil dan langsung melakukan penyerangan.

Indarto menyebutkan bahwa sekitar 20 orang terlibat dalam penyerangan tersebut, dan keributan langsung berujung pada aksi kekerasan dan penembakan. Kasus pembunuhan Dani Holat pada tahun 2019 ini menjadi titik awal dari rangkaian peristiwa yang akhirnya berujung pada pembunuhan Nus Kei. Polda Maluku kini tengah berupaya untuk mengungkap seluruh fakta dan motif di balik kedua kasus ini, serta memastikan bahwa semua pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku.

Investigasi dilakukan secara menyeluruh untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan membangun rekonstruksi kejadian yang akurat. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menunggu hasil resmi dari investigasi yang sedang berlangsung. Kejelasan motif dan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini sangat penting untuk memberikan keadilan bagi para korban dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Kasus ini menjadi perhatian serius bagi aparat keamanan dan masyarakat luas, mengingat implikasinya terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku dan Bekasi





