DEN Proyeksi Kenaikan Pasokan Energi Primer Hingga 2060

Dewan Energi Nasional Surono memproyeksikan kenaikan signifikan pasokan energi primer hingga 2060 untuk mendukung Asta Cita dan ketahanan energi nasional.

Dewan Energi Nasional (DEN) mengonfirmasi adanya proyeksi peningkatan pasokan energi primer secara berkelanjutan dari tahun ke tahun guna memastikan ketahanan energi nasional. Anggota DEN Surono mengutarakan visi jangka panjang ini dalam acara sosialisasi kebijakan energi di Universitas Lampung, Bandarlampung, pada hari Jumat. Langkah strategis ini dirancang untuk memenuhi permintaan energi yang terus bertambah demi stabilitas negara.

Target Kenaikan Ton Oil Equivalent Hingga 2060

Surono menjelaskan bahwa realisasi pasokan energi primer di tahun 2025 ditargetkan mencapai 288 juta ton oil equivalent (TOE). Target tersebut akan melonjak tajam menjadi 454 juta ton oil equivalent pada tahun 2030. Peningkatan ini akan berlanjut menjadi 596 juta ton oil equivalent pada tahun 2040. Pada tahun 2050, jumlah ini diproyeksikan mencapai 712 juta ton oil equivalent. Di akhir periode perencanaan jangka panjang, yaitu tahun 2060, target pasokan akan mencapai 775 juta ton oil equivalent. Angka-angka presisi ini menunjukkan skala ambisius pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energi dasar.

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Peningkatan Pangsa Energi Baru dan Terbarukan

Selain penambahan jumlah total pasokan, porsi energi baru dan terbarukan juga diharapkan naik secara bertahap. Realisasi pangsa energi terbarukan di tahun 2025 diperkirakan mencapai 16 persen. Angka ini akan meningkat menjadi 23 persen pada tahun 2030. Di tahun 2040, porsi tersebut akan melonjak menjadi 40 persen. Peningkatan signifikan lainnya akan terjadi di tahun 2050 dengan target 55 persen. Pada tahun 2060, porsi energi terbarukan diproyeksikan mencapai 72 persen dari total konsumsi energi nasional.

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Relevansi Dengan Asta Cita Dan Kemandirian Bangsa

Surono menegaskan bahwa proyeksi kenaikan pasokan energi tersebut sejalan dengan Asta Cita pemerintah. Program ini bertujuan memantapkan sistem pertahanan keamanan negara melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dua poin utama Asta Cita yang paling relevan dengan sektor energi adalah poin kedua mengenai kemandirian swasembada. Poin kelima juga menjadi fokus penting terkait keberlanjutan, digitalisasi, dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Tiga Sasaran Strategis Kebijakan Energi Nasional

Salah satu sasaran kebijakan energi nasional adalah mewujudkan ketahanan energi yang tangguh. Ketahanan ini meliputi ketersediaan pasokan, keamanan supply, serta keterjangkauan harga energi bagi masyarakat. Target strategis lainnya adalah terpenuhinya kebutuhan energi secara rasional demi mencapai target indeks pembangunan manusia. Selain itu, kebijakan ini mendorong ekonomi hijau dan dekarbonisasi untuk mencapai puncak emisi pada tahun 2035. Langkah terakhir dalam agenda strategis ini adalah mencapai target net zero emission sebagai komitmen jangka panjang.