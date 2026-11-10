Demonstrasi Surakarta Memanggil di Gladag Kritik Kebijakan Prabowo Gibran

Ratusan demonstran berkumpul di Bundaran Tugu Gladag Solo untuk menyampaikan penolakan keras terhadap kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran dan pemborosan anggaran negara.

Kabut senja menyelimuti kawasan pusat Kota Solo pada Selasa, tanggal 10 November 2026, ketika gelombang massa aksi politik kembali mengalir deras. Gabungan berbagai kelompok masyarakat dan organisasi mahasiswa telah menyiapkan langkah tegas dalam aksi yang diberi nama ' Surakarta Memanggil'. Aksi ini difokuskan pada penolakan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil, terutama terkait dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subito dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Rutinitas kota biasa berubah menjadi arena perlawanan sipil ketika massa mulai bergerak dari Masjid Agung Keraton Solo. Mereka membawa poster dan spanduk berisi tuntutan yang jelas, menunjukkan bahwa kekecewaan tidak lagi hanya berupa keluhan di media sosial. Pergerakan ini dimulai secara terorganisir, menandakan adanya koordinasi yang kuat di antara elemen-elemen masyarakat yang merasa tertindas oleh kebijakan yang sedang dijalankan saat ini.

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Mekanisme Aksi Menuju Bundaran Gladag

Gregorius Manurung yang berada di lokasi melaporkan bahwa massa aksi memulai perjalanan mereka menuju Bundaran Gladag tepat pada pukul 16.20 WIB. Dari titik keberangkatan di sekitar Masjid Agung Keraton Solo, mereka berjalan kaki membawa simbol-simbol perlawanan dalam bentuk visual seperti poster dan spanduk. Perjalanan yang relatif singkat ini berhasil ditempuh dengan mulus tanpa insiden serius.

Kira-kira enam menit kemudian, pada pukul 16.26 WIB, seluruh elemen demonstran telah mencapai target utama mereka di Tugu Gladag. Kedatangan tepat waktu ini menjadi simbol keteguhan mereka dalam menyampaikan aspirasi. Lokasi Bundaran Tugu Gladag dipilih karena letaknya yang strategis dan mudah diakses, memungkinkan suara demonstran terdengar jelas oleh publik yang sedang berlalu lalang di pusat kota Solo.

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Pendapat dan Tuntutan Dari Berbagai Elemen

Setelah semua massa berkumpul di area Bundaran, sesi orasi resmi dimulai untuk menyuarakan kesakitan yang dirasakan selama dua tahun terakhir. Seorang orator perempuan yang mengenakan kemeja dari Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Sarjana dan Ilmu Sosial (BEM ISI) Surakarta membuka pidato dengan nada getir. Ia menekankan bahwa dua tahun terakhir merupakan periode yang amat berat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Orator tersebut secara terbuka menyatakan bahwa tidak ada kebaikan nyata yang diberikan oleh pasangan pimpinan Prabowo dan Gibran kepada rakyat. Pernyataan ini disusul dengan nyanyian lagu kebangsaan 'Tanah Air', sebuah simbolisme kuat yang mengajak hadirin untuk kembali mencintai tanah air sejati, bukan sekadar slogan politik. Langkah ini menunjukkan kedalaman emosi yang dirasakan oleh para demonstran.

Sikap keras terus ditonjolkan oleh orator yang sama dengan tuduhan serius terhadap pemerintah. Ia menyebut rezim Prabowo-Gibran sebagai penjajah intelektual bangsa Indonesia. Menurutnya, pemerintah hanya peduli untuk memenuhi perut para elite penguasa, sementara membiarkan akal dan pikiran anak bangsa tetap kosong dan terbelakang. Kritik tajam ini menargetkan aspek kebijakan pendidikan dan kebudayaan.

Kritik Anggaran dan Dampak Ekonomi Sosial

Sejumlah mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret (UNS) dan BEM ISI turut bergabung dalam barisan penentang untuk memperkuat argumen politik. Mereka menyoroti kesenjangan antara janji kampanye dengan realita yang terjadi di lapangan. Penolakan terhadap rezim saat ini bukan hanya soal ideologi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesejahteraan ekonomi keluarga miskin di sekitar Surakarta.

Pendapat diperkuat oleh kehadiran Ahmad Faridumar, seorang pria berusia 52 tahun yang mengidentifikasikan dirinya sebagai bekas aktivis reformasi 1998. Kehadirannya menambah bobot sejarah pada aksi ini, mengingat latar belakangnya yang pernah memperjuangkan perubahan besar di era sebelumnya. Ia tampak sangat geram melihat kondisi anggaran negara yang ia anggap tidak proporsional.

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Faridumar menyoroti kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai contoh utama pemborosan negara. Ia mempertanyakan berapa triliun rupiah yang telah dikeluarkan pemerintah untuk program tersebut, dibandingkan dengan kenyataan bahwa puluhan ribu anak dari keluarga miskin tidak mampu masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Faktor utama penghambat ini adalah ketidakmampuan mereka membayar biaya pendidikan yang semakin melambung tinggi.

Implikasi Terhadap Situasi Politik Solo

Aksi di Tugu Gladag ini menjadi bukti nyata bahwa ketegangan politik masih sangat segar di tengah masyarakat Solo. Kritik yang dilontarkan bukan hanya bersifat emosional, tetapi juga berbasis pada data anggaran dan aksesibilitas pendidikan yang timpang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil di Surakarta terus terjaga kewarasannya terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Para pendemo menegaskan bahwa kekecewaan ini bersifat kumulatif dan terakumulasi selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka menuntut adanya koreksi fundamental terhadap arah kebijakan negara, khususnya dalam hal prioritas anggaran yang seharusnya diarahkan ke peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat kecil, bukan hanya program populer yang mahal.

Respons dari aparat keamanan tampak waspada namun tidak melakukan penindakan keras, memungkinkan aksi berjalan damai hingga selesai. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak berekspresi dan ketertiban umum di kota Solo. Masa depan aksi semacam ini akan sangat bergantung pada respons pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan substantif yang diajukan oleh rakyat.

Peristiwa 'Surakarta Memanggil' ini akan menjadi catatan penting dalam sejarah dinamika politik lokal dan nasional. Kritik mengenai penjajahan intelektual dan pemborosan anggaran MBG akan terus bergema di kalangan mahasiswa dan aktivis. Aksi ini diharapkan menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa kebahagiaan rakyat tidak bisa dibeli hanya dengan program makan gratis tanpa memperhatikan masa depan intelektual bangsa.