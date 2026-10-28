Demonstrasi Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026 dan Kritik atas Keterlibatan Militer

Menteri Komunikasi mengkritik pendekatan represif terhadap demonstrasi damai 28 Oktober 2026, menekankan bahwa kritik masyarakat adalah hak konstitusional dan simbol perlawanan bukan ancaman keamanan.

Demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada 28 Oktober 2026 menandai peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan corak protes sosial yang masif di berbagai daerah. Aksi ini menuntut perubahan kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah oleh masyarakat luas. Para peserta demonstrasi mengangkat salam tiga jari secara bersamaan sebagai simbol perlawanan terhadap rezim, sebuah gestur yang sebelumnya dikenal di Thailand, Hong Kong, dan Myanmar. Aksi damai ini bukan merupakan ancaman terhadap keamanan nasional, melainkan wujud partisipasi warga negara yang sah secara konstitusional dalam pengawasan kekuasaan.

Akar Sejarah Demokrasi Indonesia

Mohammad Hatta, salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia, telah menempatkan hak mengadakan protes bersama sebagai salah satu dari lima unsur demokrasi asli Indonesia. Dalam pandangan Hatta di awal kemerdekaan, rakyat berhak menyampaikan keberatan terhadap kebijakan penguasa dengan berkumpul di alun-alun atau di depan rumah pembesar daerah secara damai. Praktik demonstrasi ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mencabut atau mengubah peraturan yang dipersoalkan. Pemikiran Hatta tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi memiliki akar yang sangat kuat dalam tradisi demokrasi Indonesia sejak dahulu kala.

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Konstitusi juga menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak dasar warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin agar hak tersebut dapat dijalankan tanpa intimidasi, ancaman, maupun tindakan represif dari aparat keamanan. Demonstrasi merupakan instrumen penting bagi rakyat untuk mengawasi jalannya kekuasaan dan menyuarakan aspirasi. Tanpa ruang protes dan ekspresi massa yang aman, demokrasi akan kehilangan sarana kontrol utama rakyat terhadap kekuasaan yang ada.

Kritik Terhadap Keterlibatan Militer

Keterlibatan tentara dalam aksi dorong-mendorong dengan massa di Bundaran HI menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberlakuan fungsi militer saat ini. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa fungsi militer adalah sebagai alat pertahanan negara, bukan untuk menghadapi massa aksi yang melakukan demonstrasi damai. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa tentara kembali dilibatkan menangani mahasiswa yang sedang exercising hak konstitusionalnya. Pendekatan keamanan yang represif terhadap kritik masyarakat justru bertentangan dengan prinsip negara demokrasi yang terbuka.

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Aksi protes secara terbuka menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang dianggap tidak adil. Besar kecilnya gelombang protes berkaitan erat dengan cara negara merespons persoalan masyarakat. Kegagalan negara dalam mendistribusikan keadilan ekonomi, pengabaian terhadap aspirasi publik, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan oligarki akan memperbesar ketidakpuasan masyarakat. Gelombang protes pada 28 Oktober 2026 mencerminkan akumulasi ketidakpuasan terhadap arah kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir.

Dampak Kebijakan dan Tanggapan Pemerintah

Situasi saat ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan. Pemerintah perlu mendengar apa yang disampaikan masyarakat, termasuk kritik yang disuarakan melalui demonstrasi. Sebagian besar program pemerintah menuai kritik keras, sementara berbagai kebijakan ekonomi dan politik dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan maupun kehendak masyarakat. Suara kritis masyarakat diperlukan untuk mengingatkan kekuasaan yang mulai menjauh dari kepentingan publik.

Dalam situasi parlemen yang tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, peran mahasiswa dan masyarakat sipil menjadi semakin penting. Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah justru kerap terjebak dalam pragmatisme politik. DPR tidak jarang hanya menjadi alat stempel pemerintah dalam menyetujui berbagai kebijakan tanpa debat yang memadai. Demonstrasi damai yang berlangsung aman harus dipahami sebagai ekspresi politik warga atas ketidakpuasan terhadap cara negara mengelola kekuasaan dan menjalankan pemerintahan.