Demonstrasi Anarkis Warga Albania Rusak Pagar Proyek Resort Mewah Jared Kushner

Protes massal di Rrjoll, Albania, meluas menjadi aksi perusakan pagar pembatas proyek wisata bintang lima yang diklaim merusak lingkungan dan mengambil tanah warga secara tidak adil. Investor, perusahaan milik Jared Kushner, mendapat istimewa dari pemerintah, memicu kemarahan masyarakat adat yang menuntut kompensasi yang adil.

Gelombang demonstrasi menentang pembangunan proyek wisata mewah di sepanjang kawasan pesisir pantai Albania berujung pada aksi perusakan massal yang anarkis pada Sabtu, 13 Juni 2026.

Sekitar 200 pengunjuk rasa nekat merobohkan pagar pembatas besi dan kawat berduri yang mengelilingi lokasi pembangunan resor bintang lima di Rrjoll, dekat Shkodra. Aksi kemarahan publik ini meluas setelah warga setempat memprotes rencana pembangunan yang didukung oleh perusahaan milik Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Proyek tersebut dinilai merusak area konservasi lingkungan di dekat Vlora yang menjadi habitat burung pelikan dan penangkaran penyu.

Zeke Nikolle Shullani, salah satu pemilik lahan yang telah berdemo selama beberapa bulan, menegaskan protes tidak akan berhenti sampai warga desa Rrjoll mendapatkan kompensasi yang adil. Ia menjelaskan sekitar 200 keluarga memiliki tanah yang secara sepihak disita oleh pemerintah. Kemarahan warga dipicu oleh proyek lain yang diduga berdiri di atas lahan sitaan milik masyarakat adat setempat. Ratusan warga mengibarkan bendera nasional Albania, meneriakkan yel-yel revolusi, dan terlibat bentrok fisik dengan aparat kepolisian yang mencoba menghadang aksi perusakan pagar.

Pihak investor lokal Albania mendapatkan hak istimewa berupa status investor khusus dari pemerintah pusat untuk menggarap kawasan hutan pinus dan pantai pasir putih tersebut. Keistimewaan regulasi ini dinilai warga sebagai bentuk ketidakadilan hukum dan pengabaian hak ekonomi masyarakat lokal demi keuntungan sepihak korporasi besar. Nikolin Markpalaj, pemilik lahan lain, mengkritik sikap arogan pihak pengembang yang menolak berkonsultasi dan terkesan ingin merebut kekayaan alam tanpa pertimbangan nasib masyarakat





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Albania Protest Resort Mewah Jared Kushner Tanah Sitaan

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